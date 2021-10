17-årig skal fire et halvt år i fængsel: Forsøgte at voldtage tre kvinder

Den unge mand har fået fire et halvt års ubetinget fængsel for forsøg på tre kvinder, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er dømt for tre forhold, der alle fandt sted, da han var 16 år gammel. Første forhold fandt sted om aftenen den 27. januar 2021 i Kongens Have i Odense over for Odense Banegård Center.

Her anmeldte en kvinde, at hun var blevet grebet bagfra af en mand, der blandt andet havde kysset hende på munden mod hendes vilje.

De to andre forhold skete den 2. februar 2021, hvor to kvinder anmeldte to lignende episoder, der skete kort efter hinanden.



Holdt for øjne og mund

Begge var blevet overfaldet bagfra, og de blev blandt andet holdt for øjne og mund. Begge episoder skete i samme område som det første.

Grundet kvindernes detaljerede signalement pågreb Fyns Politi gerningsmanden kort efter den tredje episode på Odense Banegård Center.

Den dømte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev pågrebet. Dommen skal afsones på en ungdomsinstitution, indtil den dømte fylder 18, hvorefter resten af dommen vil blive afsonet i et almindeligt fængsel.