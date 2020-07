19 betingede frakendelser: Politiet bekymret over vanvidskørsel

Mens coronakrisen har stået på, har der været færre biler på vejene, men til gengæld har der været flere, der har kørt uforsvarligt.

Det meddeler Fyns Politi, der har oplevet en stigning i, hvad de kalder vanvidsbilisme.

- Vi kalder det vanvidsbilisme, hvis man for eksempel kører 200 km/t eller mere på motorvejen, eller hvis man kører mere end 100 procent for hurtigt i byer og på landeveje. Men det er også vanvidsbilisme, hvis man kører groft uagtsomt og på en facon, hvor man ser stort på færdselsloven - for eksempel kører over for rødt lys, overhaler indenom i høj fart, kører op på fortov og så videre, siger Preben Ingemansen i en pressemeddelelse.

Læs også 422 indsatser på Fyn: Livreddere advarer om blæst

Han er politikommissær og leder af Operativ Færdsel i Fyns Politi.

19 betingede frakendelser

I juni havde færdselspolitiet særlig opmærksomhed på trafikanterne på E20 Fynske Motorvej, og det førte til at 19 bilister fik deres kørekort betinget frakendt. Ifølge politiet var det hovedsagligt hastighedsoverskridelser, der var årsagen.

Desuden fik to motorcyklister frakendt deres kørekort ubetinget, fordi de kørte over 200 km/t på motorvejen.

Ifølge Preben Ingemansen ser man også en stigning i vanvidskørsel andre steder end på motorvejen.

- Vi ser det desværre alle steder, men det man kan sige, om det vi ser i Odense, er, at her er der så mange trafikanter, cyklister og gående på vejene, at der er meget høj risiko for at skade andre, når man for eksempel kører over for rødt og i særdeleshed, når man samtidigt kører alt for stærkt. Det er virkelig farligt, siger han.

Løjer måske af

I takt med at folk begynder at bevæge sig ud i samfundet igen, og bilerne vender tilbage på vejene, spår man, at der kan komme et fald, og at vanvidsbilisterne vender tilbage til at begå deres forseelser i nattetimerne.

- Det kræver plads at køre vanvittigt, så nu hvor der igen er biler på vejene, myldretider, så ser vi det mere i weekenderne og i de sene i aften- og nattetimer. Men det er stadig ulovligt, og det er stadig virkelig farligt, siger Preben Ingemansen.

Læs også Flugtbil bragede ind i patruljevogn

Ifølge Fyns Politi har man særlige indsatser mod vanvidskørsel, der består i at indsætte civile politi, der har måleudstyr installeret og samtidig har en chance for at følge med de bilister, der kører uforsvarligt.