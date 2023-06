25 år: Her er de største øjeblikke i Storebæltsbroens historie

En meningsmåling i 1989 viste, at 57 procent af danskerne var imod Storebæltsbroen.

- Havde der været en folketingsafstemning, havde vi ikke haft en bro i dag. Der var overvejende flertal for, at vi ikke skulle have en bro, siger tidligere overfartschef Niels Munk, der skulle skifte karrierevej, da færgedriften på Storebælt blev indstillet.

Krigsminister: Vi skal have tunnel under Storebælt

Allerede i 1800-tallet opstod de første idéer om en fast forbindelse over Storebælt.

Daværende krigsminister Anton Frederik Tscherning (V) anbefalede i 1858 en tunnel under Storebælt, men det var først i 1930’erne med byggeriet af Lillebæltsbroen, at det teknisk blev realistisk at bygge så stort et projekt.