45 store skibe sætter kurs mod fynske havne

Skibene besøger undervejs Svendborg, Ærøskøbing, Faaborg, Assens og Middelfart.



Ændringer i år

Der er i år sket et par ændringer i kapsejladsen. Blandt andet kommer skibene ikke hele vejen rundt om Fyn, men får til gengæld mulighed for at ligge for anker en nat undervejs.

Derudover vil der ikke blive afholdt åbent skib som sædvanligt på grund af coronasituationen.

Som en glædelig nyhed kan sejladsen afsløre, at Nationalmuseets Bonavista deltager for første gang, efter det er blevet renoveret.