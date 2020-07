Se ruterne her: Alle færgeruter bliver gratis for cyklister og gående i juli

Alle 53 færgeruter i Danmark er gratis for cyklister eller gående i juli. Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet oplyser, at de 53 gratis ruter dækker over alle landets indenrigsfærgeruter. I august og september bliver ruterne billigere for alle - også for biler.

- Det er meget positivt at mærke, hvordan vi alle ønsker at give hinanden de bedste forudsætninger for en god sommerferie herhjemme, nu når grænserne ikke er så åbne, som vi er vant til, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S).

De gratis færgeruter er et led i den såkaldte sommerpakke, som Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet står bag.

Den skal hjælpe turismeerhvervet, som er hårdt ramt af coronakrisen og udsigten til færre udenlandske turister.

Fakta Her er færgeruterne, som du kan sejle gratis med: Sjællands Odde-Ebeltoft Sjællands Odde-Aarhus Køge-Rønne Gudhjem-Christiansø Hundested-Rørvig Havnsø-Sejerø Holbæk-Orø Kalundborg-Samsø Stigsnæs-Agersø Stigsnæs-Omø Stubbekøbing-Bogø Bandholm-Askø Fejø-Kragenæs Femø-Kragenæs Tårs-Spodsbjerg Fåborg-Søby Fåborg-Avernakø-Lyø Svendborg-Ærøskøbing Svendborg-Skarø-Drejø Rudkøbing-Marstal Rudkøbing-Strynø Assens-Baagø Søby-Fynshav Bøjden-Fynshav Ballebro-Hardeshøj Barsø Landing - Barsø Aarø-Aarøsund Snaptun (Horsens)-Endelave Hov-Samsø Hov-Tunø Hammer Bakke-Orø Grenaa-Anholt Udbyhøj Nord - Udbyhøj Syd Hals-Egense Frederikshavn-Læsø Feggesund overfart Næssund overfart Hvalpsund-Sundsøre Branden-Fur Kleppen-Venø Thyborøn-Agger Esbjerg-Fanø Livø-Rønbjerg Mellerup-Voer Marstal-Birkholm Faaborg-Bjørnø Aalborg-Egholm Hjarnø-Snaptun Kulhuse-Sølager Seahawk (Øhop Sydfyn) Hjarnø-Alrø Havnsø-Nekselø Svendborg-Hjortø Kilde: Transport- og Boligministeriet

Danske Rederiers viceadministrerende direktør, Jacob K. Clasen, fortæller, at man forventer, at mange danskere vil benytte sig af de gratis færgeoverfarter.

- Der går en færge til eller fra en dansk havn hvert eneste minut, så der skulle være rig mulighed for at bruge en af gratisbilletterne til at hoppe på en af færgerne til de mange skønne øer, vi har rundt omkring i sommerlandet, udtaler Jacob K. Clasen i en pressemeddelelse.

Det har været op til færgeselskaberne selv, om de vil udbyde gratis rejser. Hvis de deltager, får de efterfølgende den manglende billetindtægt dækket af staten.

Med sommerpakken blev partierne blandt andet også enige om at sætte en million ekstra billige Orange-billetter til salg og 50.000 rejsepas. Passene giver otte dages fri rejse med kollektiv transport. Alle rejsepas er udsolgt.