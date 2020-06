Advarsel: Risiko for lokale skybrud på Fyn

Søndag morgen meddeler DMI, at der fra middag og frem til midt på søndag aften er risiko for lokale skybrud og torden.

På Fyn retter varslingen sig mod Middelfart, Assens, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn.

Der er således risiko for tordenbyger og lokale skybrud, hvor der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Advarselskategorien er blå og i vejr-terminologi bryder det "risiko for voldsomt vejr", som er den laveste af i alt fem advarselskateogrier.

Hold øje med ...

DMI råder til at man er opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes.

Trafikanter bør derfor tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og man bør ikke køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.

Desuden bør man tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste og lukke vinduer og døre.

DMI skriver videre, at tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer.

Når det tordner ...

"Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som for eksempel fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig", skriver DMI.

