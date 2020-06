Ældre kalder på ældre: - Det er så dejligt, at komme ud og røre sig

I solens sommervarme stråler pibler sveden frem på panden hos de ældre, der onsdag er mødt op til dagens træning ved Ældreidrættens hus i Odense.

Ni medlemmer og én træner er, hvad holdene lige nu består af - og så foregår træningen jo altså også under åben himmel.

- Det betyder alt for mig, at jeg kan komme ud og røre mig. Man får nogle gode inputs herude, og ens velbefindende er meget bedre efter man har trænet, siger en af dagens motionister Marianne Post Rasmussen.

De mindre hold på ni personer var onsdag ude i det fri for at dyrke motion. Foto: Morten Albek

Udendørstræninger modtaget positivt

Før coronavirus kom til Danmark beskæftigede Ældreidrættens Hus over 1.000 medlemmer på 80 hold om ugen.

Det ville være så skønt, hvis flere kunne, ville og også turde komme for at være med Anne-Mette Mortensen, idrætsinstruktør, Ældreidrættens Hus

Men da Danmark lukkede ned, lukkede også de ældres træningstilbud. Og det var til stor ærgerlse for medlemmerne.

- Det var så kedeligt, for man savnede både gymnastikken, men også det sociale. Så måtte jeg jo i gang derhjemme med elastikken og motionscyklen, siger Marianne Post Rasmussen.

De udendørs træninger, som en måned efter Ældreidrættens Hus lukkede blev stablet på benene, blev hos medlemmerne derfor vel modtaget.

Læs også Friluftsbad åbner: Vandhunde kan trygt hoppe i baljen

- Det er skønt at træne udendørs. Det har også været dejligt at mødes igen socialt, siger Hanne Haahr, der også deltog i onsdagens træning og fortsætter:

- Dem, vi kommer på hold med nu, er ikke nødvendigvis dem, vi normalt kom på hold med, og det er djeligt at møde nogle nye mennesker.

Håber på en hævning af forsamlingsforbuddet

For Ældreidrættens hus var det vigtigste, efter de lukkede, at kunne komme i gang med træningerne igen.

- Vi ville gerne have, at der var nogle tilbud til vores medlemmer i den her periode. Man skal kunne holde sig i gang både fysisk men også socialt, siger Preben Rasmussen, som er sekretariatsleder i Ældreidrættens Hus.

Læs også Corona gør doven: Fynboerne bevæger sig alt for lidt

Men der er dog stadig mange, der ikke kommer til træningerne, og derfor håber både Preben Rasmussen og idrætsinstruktør Anne-Mette Mortensen, at forsamlingsforbuddet snart hæves til 30 eller 50, så flere medlemmer kommer ud og får rørt sig.

- Det ville være så skønt, hvis flere kunne, ville og også turde komme for at være med, siger Anne-Mette Mortensen.