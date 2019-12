Anjas vilde rejse: - Et lyn slog ned lige foran mig

Østrig, Frankrig, Slovenien, Tyskland og mange flere.

I alt har Anja Robanke nået at besøge otte lande, siden hun lagde sit liv om i august måned. Hun opsagde sit hus, solgte sine ejendele og flyttede i stedet ind i autocamperen Bumle.

Nu er hun hjemme på Fyn for at holde jul og nytår, før hun stævner ud på anden etape.

- Jeg har givet den gas og set rigtig meget. Nu skal jeg sunde mig og bearbejde oplevelserne, siger 39-årige Anja Robanke.

- Jeg elsker alt det, jeg har oplevet, men jeg ved også godt, at jeg lige skal et gear ned.

Mens hun kører rundt i Europa, ernærer hun sig som selvstændig grafiker. Hun arbejder fra autocamperen og finder internet til arbejdet undervejs på turen.

Kranjska Gora i Slovenien. Et af Anja Robankes skarpskud fra turen. Foto: Privatfoto / Anja Robanke

Næsten ramt af lyn

En af de mere hæsblæsende oplevelser på turen fandt sted i en tysk naturpark, hvor regnen silede ned.

- Jeg fandt læ sammen med nogle andre ved en bygning, og så tog jeg mobilen frem, fordi jeg lige skulle filme regnen. Og lige pludselig slår der et lyn ned. Lige foran os, fortæller Anja Robanke.

Heldigvis stod hun på et træunderlag og slap uskadt fra oplevelsen.

Optagelsen på mobilen endte på hendes sociale medier, hvor hun løbende deler sine oplevelser med sine mange følgere.

- Jeg kan mærke, at min tur inspirerer andre, for det skriver folk til mig, siger hun.

- Jeg havde ikke regnet med, at det ville blive sådan, men jeg har fået en god dialog med dem, der følger med. Jeg er ret overrasket over det. Men jeg kan mærke, at jeg giver dem noget til dem, og jeg får også noget igen. Jeg føler nærmest, at vi er på tur sammen.

I skrivende stund er der næsten 6.500 mennesker, der følger Anja Robankes rejse rundt i Europa.

Opfordrer andre til at komme ud af kontoret

Hendes rejse har intet erklæret mål. Den udspringer blot af et personligt ønske om at rejse.

Alligevel har Anja Robanke en opfordring til andre.

- Mit helt store budskab er, at man skal kigge indad og spørge sig selv, om man er glad, siger hun.

- Det her gør mig glad, men der er desværre mange, der har en dagligdag, hvor de ikke er glade. Så jeg vil anbefale folk at komme ud af kontorerne. Der er ingen, der siger, at man skal leve helt ligesom mig, men måske kan man blive inspireret?

Ifølge Anja Robanke oplever hun ofte, at folk er nervøse for det økonomiske aspekt, hvis de overvejer en lignende livsstil.

- De er usikre, og det er jeg også, men man er nødt til at prøve, siger hun.

- Jeg har været selvstændig i fem måneder, og det løber stadig ikke rundt. Det havde jeg heller ikke regnet med, at det ville efter så kort tid. Men hvis det viser sig, at det ikke går, så kommer jeg bare hjem igen. Og så har jeg i det mindste prøvet.