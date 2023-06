Anmelder med klart bud på årets bedste Tinderbox-koncert

- Det var Maroon 5.

Så klart var svaret fra Jens Dræby, der er musikanmelder på Gaffa, da vi søndag formiddag spurgte ham, hvem der havde stået for årets bedste Tinderbox-koncert.

- Maroon 5 ramte præcis ind i den tilgang, der var. Mange af deres numre blev enormt godt sat sammen så der var flotte overgange fra det ene nummer til det andet. Det var ikke bare en koncert, hvor de spillede deres største hits. De havde gjort sig umage for at lave nogle særlige liveudgaver af numrene, og der var plads til, at Adam Levine (forsanger, red.) kunne eksperimentere lidt med stemmen. Den overraskede mig positivt.