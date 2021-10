Axelsen slingrer i Danmarks premieresejr

En ung franskmand gjorde livet svært for Viktor Axelsen, men den danske badmintonstjerne var overlegen på fysikken og vandt premieredysten.

Anders Antonsen var i voldsomt spillehumør og fulgte med en magtdemonstration op på Viktor Axelsens sejr, inden Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard måtte ud i tre sæt for at vinde aftenens første double.

Ved Thomas Cup, som er VM for herrelandshold, spilles der fem kampe, og sejren var altså allerede i hus, inden den sidste double og den sidste single var spillet.

Viktor Axelsen åbnede aftenen i Aarhus med et opgør mod bare 19-årige Christo Popov, som overraskende formåede at ryste den danske stjerne.

I første sæt blev han ellers kørt rundt i nogle lange dueller, som drænede ham for energi, og Axelsen vandt 21-13. Men i andet sæt slog han tilbage.

Viktor Axelsen så egentlig ud til at være på vej mod en forholdsvis sikker sejr, men lignede pludselig en mand, der var lullet i søvn. Med direkte og aggressivt spil kom den livlige franskmand tilbage og vandt andet sæt 22-20.

Tredje sæt blev en speciel omgang. Begge spillere så ud til at have ondt i stængerne, og til sidst havde Popov svært ved overhovedet at gå. Opgørets sidste bold var en serv, som Popov end ikke forsøgte at returnere, og så vandt Axelsen sættet 21-8.

Det gik anderledes strygende for Anders Antonsen, der få hundrede meter fra sit barndomshjem bankede Arnaud Merkle med 21-11, 21-7.

Antonsen var i stort spillehumør, og med blandt andet utallige krydssmash gav han de fremmødte tilskuere på hjemmebanen en opvisning.

Derefter gik Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard på banen, og de fik problemer i første sæt, hvor især førstnævnte havde det svært mod Fabian Delrue og William Villeger.

I andet og tredje sæt var Kolding tilbage på vanligt niveau, og det danske par endte med at vinde 19-21, 21-14, 21-15.

I Danmarks fjerde kamp var Rasmus Gemke oppe imod den bare 16-årige franskmand Alex Lanier, og teenageren leverede en flot præstation i et tæt opgør, som Gemke dog endte med at vinde 21-15, 16-21, 22-20.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen fuldførte i sidste kamp den danske magtpræstation, da parret uden de store problemer besejrede brødreparret Toma Junior Popov og Christo Popov med 21-15, 22-20 og sikrede Danmark en samlet sejr på 5-0.

Danmark holder fri søndag, inden det mandag gælder anden gruppekamp Tyskland. Senere skal Danmark møde Sydkorea.