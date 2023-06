Axelsen stormer i indonesisk finale og kan lave hattrick

Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen kan søndag levere et titelhattrick ved Indonesia Open, en af de største og mest prestigefyldte turneringer i verden.

Efter tre ugers skadespause er Axelsen vendt tilbage i kanonform i Indonesien. Det gik i semifinalen ud over inderen Prannoy H.S., som blev nedlagt med cifrene 21-15, 21-15, i en kamp danskeren havde helt styr på.

I finalen i Super 1000-turneringen, altså på niveau med All England, venter enten den andenseedede hjemmebanefavorit Anthony Ginting eller den fremadstormende kineser Li Shi Feng.

Mens Axelsen aldrig har mødt Li Shi Feng, så er det blevet til 15 opgør mod Ginting. I det regnskab fører Axelsen 11-4. Ginting førte 4-2, da 2020 blev til 2021.

Siden har danskeren vundet ni opgør i træk.

Fremragende defensiv

Prannoy derimod kom til semifinalen med to sejre i træk mod Axelsen. Selv om den seneste var en betydningsløs gruppekamp ved sæsonfinalen sidste år, havde inderen grund til at tro på sine muligheder, selv om Axelsen førte 5-2 indbyrdes.

Efter en lige start på kampen tiltvang Axelsen sig overtaget fra 8-8. Danskeren blev en my skarpere i sine slag og havde stor succes med at spille inderen dybt ned i forhåndshjørnet.

Axelsen åbnede et forspring på 12-8, og selv om Prannoy tog fire point på stribe fra 18-11 til 18-15, kom han aldrig i nærheden af sætsejren. Den snuppede den forsvarende mester med 21-15.

Prannoy havde meget svært ved at finde løsninger til at dæmme op for Axelsen, som spillede med både god længde, stor tålmodighed og skarp offensiv.

Da han tidligt i andet sæt også fik sat en fremragende defensiv op, indfandt rådvildheden sig hos inderen.

Han kunne slet ikke se vejen til søndagens finale, og ved opholdet halvvejs var Axelsen i front med 11-4.

Som i en tro kopi af første sæt fik inderen en lille stime sent i sættet, men trods reducering fra 11-17 til 15-17 fik han ikke kontakt. Axelsen lukkede kampen med fire point på stribe.