Bag hjemmets fire vægge: Skole, børnehave og arbejdsplads samlet ét sted

‘Find opgaver på Matematikfessor’, ‘ Der ligger skriveopgaver klar i dansk-mappen’ og ‘Bag boller med børnene, der ligger opskrifter på hjemkundskabshylden’.

Hvis man formår at få børnene til at skraldgrine hver eneste dag, samtidig med at man får arbejdet en lille smule, så har man som forælder fortjent en medalje Ulla Dyrløv, børne- og familiepsykolog

Beskeder som disse vælter ind fra Aula og andre digitale skole-hjem-kontaktbøger til forældre, der sidder derhjemme og forsøger at balancere både arbejde, privatliv og børnenes skole.

Mens du forsøger at holde et vigtigt møde på Skype med dine kollegaer, vælter dit barn et glas juice. Det sprøjter halvt op ad væggen, men overdøves i samme sekund af dit andet barn, der skal have skiftet sin ble. Nu!

Dine børn skal gå i skole og være i dagpleje, vuggestue og børnehave derhjemme, samtidig med at du passer et fuldtidarbejde. Hvordan skal det kunne lade sig gøre?

Det korte svar er: Det skal det heller ikke.

- Det kan ikke lade sig gøre

Sådan lyder det i hvert fald fra børnepsykolog Ulla Dyrløv, der som følge af coronakrisen har måttet lukke ned for sin psykologpraksis.

- Man kan ikke arbejde to gange 37 timer i et hjem med små børn - særligt ikke, hvis det skal foregå inden for normal arbejdstid. Det kan ikke lade sig gøre. Det må både forældre og arbejdsgivere forstå, siger Ulla Dyrløv og uddyber:

- Børnene har brug for at kigge på ubekymrede ansigter. Ansigter, der smiler og griner. Det kan man ikke, hvis man både skal undervise, arbejde, følge med og fordøje den her kritiske situation, mener hun.

Kan løbe løbsk

For hjemmeskolemoren Maj My Humaidan fra Ærø ændrer corona-situationen ikke det store for hendes hverdag. Siden sommeren 2017 har hun selv undervist og passet sine fire børn i hjemmet.

Coronakrise eller ej, børn skal lære at passe sig selv. Hvis de ikke kan det, så skal de lære det Ulla Dyrløv, børnepsykolog

Men selvom hverdagen i disse tider ikke er ny for hende, har hun fuld forståelse for, at mange familier kan have svært ved at tilpasse sig situationen.

- Der er rigtig mange familier, der er helt vildt pressede lige nu, fordi de skal omstille sig fra én virkelighed til en anden. Det er en virkelighed, de ikke selv har valgt, og som de ikke har haft tid til at indstille sig på, siger Maj My Humaidan og tilføjer:

- Det er en noget nær umulig opgave både at skulle arbejde hjemmefra og samtidig være nærværende over for sine børn. Og hvis ikke man er nærværende, så løber det hele løbsk.

Pak den digitale sut væk

I øjeblikket sidder børnepsykologen i et sommerhus sammen med sin familie. Hun tilbyder hver dag gratis rådgivning mellem klokken 9 og 11 til netop de familier, der har svært ved at håndtere den nuværende situation.

Ifølge Ulla Dyrløv er det særligt vigtigt, at man som forælder tør stille krav til sine børn om, at de kan lege eller underholde sig selv i intervaller, der et tilpasset barnets alder.

- Coronakrise eller ej, børn skal lære at passe sig selv. Hvis de ikke kan det, så skal de lære det. Man kan tegne det for dem - nu er det "være sammen-tid” - og nu er det “passe sig selv-tid”. Sæt et æggeur, lyder rådet fra Ulla Dyrløv.

Man kan lære alt det, et menneske har brug for at kunne, ved at være til stede i livet og have voksne omkring en, der understøtter den læring Maj My Humaidan, hjemmeskolemor

Og når det kommer til at beskæftige sine børn med en iPad, er beskeden fra børnepsykologen klar.

- Det gælder om at træne børnenes fordybelse. Det gør en iPad ikke. Hvis man har børn, der er meget krævende, så er det som regel, fordi de hele tiden oplever at blive fejet væk til for eksempel den digitale sut, siger Ulla Dyrløv.

Lektier er ikke det vigtigste

- På en skala fra et til ti er lister over lektier helt nede på en toer eller treer i vigtighed. Hvis man formår at få børnene til at skraldgrine hver eneste dag, samtidig med at man får arbejdet en lille smule, så har man som forælder fortjent en medalje, mener Ulla Dyrløv.

I den forbindelse understreger hun, at man sagtens kan undervise sine børn på andre måder i hjemmet.

Og netop den pointe støtter hjemmeskolemoren Maj My Humaidan op om. Hun mener ikke, at man altid behøver at ty til opgavebøger og matematikopgaver, når man skal lære fra sig.

- Som hjemmeskolemor til fire børn har jeg erfaret, at børn lærer meget, også selvom de ikke sidder med opgavebøger. Man kan lære alt det, et menneske har brug for at kunne, ved at være til stede i livet og have voksne omkring en, der understøtter den læring, mener Maj My Humaidan.

Ifølge Maj My Humaidan er det i øjeblikket forældrenes vigtigste opgave at rumme sine børns frustrationer over situation.

Herunder kan du også læse en række konkrete råd fra børnepsykologen Ulla Dyrløv: