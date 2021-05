Baronesser i problemer: Strid om Valdemars Slot

Advokaten kommer desuden med en umiddelbar forklaring på, hvorfor man ikke godkendte den første årsrapport i december 2020.

- Baggrunden for beslutningen var, at årsrapporten ikke var blevet lovligt godkendt på en generalforsamling, samt at et flertal af arvingerne i dødsboet (efter Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, red.) ønskede en række forhold vedrørende regnskabet undersøgt nærmere, lyder det i første omgang i et skriftligt svar fra Martin Kruhl til Berlingske. Et svar, han også bekræfter overfor TV 2 Fyn.

Derudover har han ikke nogle kommentarer til sagen.



Gav slot tilbage til far

Ifølge Berlingske er der en strid mellem søstrene, der blandt andet indeholder beskyldninger om misvisende regnskaber.

Tilbage i 2019 gik Caroline Fleming og hendes eksmand, briten Rory David Fleming, der er nevø til James Bond-forfatter Ian Fleming, ud af bestyrelsen og overgav roret til søsteren og hendes mand Nikolaj Albinus.