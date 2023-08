Beredskaber gør pumper og motorsave klar: Forbered dit hus til voldsomt vejr

De kommende døgn er der varslet farligt vejr, i form af vindstød af stormstyrke, og store mængder regn i store dele af landet. På den baggrund opfordrer Danske Beredskaber i en pressemeddelelse alle til at tjekke, om boligen er klar til vejret.

- Det er jo normalt ikke om sommeren, at vi rammes af storm og oversvømmelser, hvis det udvikler sig til det, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

- Derfor er der måske andre og flere løse genstande at tænke over at få fjernet fra haven, eksempelvis havemøbler, vandkander og transportable griller, som ellers om efteråret er stillet indenfor i skuret. Og så kan det jo være naboen fortsat er på sommerferie, så hvis man har muligheden, så kan man måske lige tjekke naboens hus og have også.

Løse genstande kan i stormvejr risikere at forårsage skader på ejendomme og mennesker, hvis de hvirvles afsted af vinden. Danske Beredskaber opfordrer også til, at man gør kælderen klar til eventuelt vand, hvis skybrud skaber problemer lokalt.

Man kan finde de gode råd om at forberede sig på storm og oversvømmelse på Danske Beredskabers hjemmeside.

- Beredskabet er klar til opgaverne, for ud over det anderledes tidspunkt på året, så forventer vi, at typen af opgaver bliver nogle vi kender fra tidligere, oplyser Bjarne Nigaard.

- Det er motorsavene til de væltede træer, og det er pumperne til evt. oversvømmelse af kritisk infrastruktur, der er gjort klar på vores biler. Så beredskabet skal nok gøre sit bedste for at hjælpe.

Der er 1.800 brandfolk på vagt døgnet rundt i Danmark, og der ud over kan beredskaberne indkalde sine reservestyrker, og tilkalde assistance fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige.