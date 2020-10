Berlingske Media bliver medejer af Radio Loud

Berlingske Media bliver medejer af selskabet bag Radio Loud, der sidste år vandt udbuddet om en ny dab-kanal.

Det oplyser Radio Loud i en pressemeddelelse.

Berlingske Media kommer til at eje 40 procent og får dermed en lige så stor ejerandel som sydfynske Radio Loud. De sidste 20 procent tilhører en række jyske ejerpartnere.

- Overordnet set så kommer det til at betyde, at vi styrker vidensgrundlaget for den mission, vi har om at være tilstede for de unge på alle platforme. Især på det digitale område har Berlingske Media jo utroligt stærke kompetencer, siger Louds bestyrelsesformand Martin Larsen til TV 2 Fyn.

Berlingske Media har tidligere været hovedaktionær i Radio24syv, men trak sig, da tilladelsen til at drive den nye dab-kanal kom i udbud.

- Det er jo ret potent, at de mennesker, der har otte års erfaring med at drive Radio24syv kommer til at kunne hjælpe os nu. Det vidner om, at vi har noget rigtigt, selvom der undervejs har været rigtig mange meninger, om vores rejse, siger Martin Larsen.

Nu bliver den danske mediekoncern i stedet medejer af Radio Loud, der har et mål om at blive unge danskeres foretrukne valg af radiostation.

- Vi kan se talenter, der folder sig ud hos Loud, og det vil vi gerne understøtte, siger Anders Krab-Johansen, koncernchef i Berlingske Media, i pressemeddelelsen.

- Berlingske Media er optaget af lyd og podcast, og her udvikler Loud nogle særlige kompetencer i forhold til unge, som er vigtige for uafhængige medier.

Berlingske Media indtræder efter planen som medejer af Radio Loud fra 1. november.

