Besøgende svigter fynske museer: Coronapas får skylden

Den 1. august forsvinder kravet om coronapas for besøgende. Men ifølge direktøren for Egeskov Slot er det for sent.

- Vi tjener faktisk de fleste af vores penge på halvanden måned, og det er, når skoleferien starter i juni og frem til første uge af august, så det kommer en måned for sent, siger Henrik Neelmeyer.

Manglende corona-rabat

Sidste sommer sørgede folketinget for en hjælpepakke, som betød halv pris på entrebilletterne, men det er ikke fortsat i år.

- Vi kan godt mærke, at vi mangler den i år. Vi kan også godt mærke, at folk kommenterer på priserne, fordi man har vænnet sig til sidste år, at der var halv pris, siger Merete Schultz.

Men ifølge pensionist Ulla Jensen fra Vordingborg, der onsdag var på besøg i Den Fynske Landsby, kunne den højere pris ikke holde dem helt væk.

- Selvfølgelig betyder prisen noget for en pensionist, men det er da ikke sådan, at vi bliver væk, siger hun.