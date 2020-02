Blinkende lygter og mindre støj: 63 nye ambulancer på vej

Snart kan endnu flere fynske patienter se frem til mindre støj og en mere behagelig temperatur, når de bliver hentet af en ambulance.

Det sker, efter at Region Syds ambulancetjeneste Ambulance Syd har modtaget 13 af i alt 63 nyindkøbte ambulancer, som redderne selv har været med til at indrette.

- Det betyder rigtig meget. Vi har ønsket alt lige fra nye horn og blinkende lygter, så vi både bliver set og hørt, fortæller Sebastian Refsing, der til daglig arbejder som ambulancebehandler i Odense.

Mere sikker

De nye biler erstatter de nuværende Mercedes-Benz Sprinter-ambulancer, som Ambulance Syd overtog efter BIOS-konkursen i 2015.

Når man vælger at skifte ambulancerne ud nu, skyldes det, at køretøjerne er mere end fire år gamle og har kørt mange kilometer.

Og det er redderne, der undervejs har været med til at designe køretøjerne. For Sebastian Refsing betød det, at han var med en kollega i Finland for at få detaljerne på plads hos bilproducenten.

Noget, som han ikke har været vant til tidligere.

- I andre udbud har vi jo ikke være indeover overhovedet. Der har vi bare fået leveret en ambulance og fået at vide, at det var det, vi skulle køre i, forklarer han.

Undervejs lagde de især vægt på, at ambulancerne skulle være sikre og komfortable for både reddere og patienter. Derfor er bilerne blandt andet udstyret med andre sæder, en ny gearkasse og en båremadras, som er mere skånsom for patienterne.

Sætter patienten i centrum

Dermed er det første gang, at Ambulance Syd selv har haft mulighed for at vælge sine ambulancer.

- Der er ingen tvivl om, at det giver os muligheden for at få nogle af de ting ind, som vi tænker er vigtige, såsom arbejdsmiljø eller at sætte patienten i centrum, fortæller Jens Roed, der er flådemanager hos Ambulance Syd.

Ambulancerne er også isoleret bedre, så patienter undgår støj og høje temperaturer under udrykning.

- Borgerne får en ambulance, som er up-to-date. Behandlingsmæssigt er det jo det samme høje niveau, som vi altid har haft, men vi har skabt et mere sikkert miljø for redderne, som måske giver en bedre behandling af patienterne, siger Jens Roed.

Ambulancerne er af typen VW Crafter 2.0 og købt i et udbud, som Region Syddanmark har lavet sammen med Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Håber på mere inddragelse

Indtil videre går der omkring fem år, inden Ambulance Syd igen skal se sig om efter nye biler.

Til den tid håber Sebastian Refsing også på at være med inde over processen.

- Nu skal vi lige have gennemtestet den her, og så håber jeg, at vi bliver inddraget igen og kan lægge yderligere på. Men det, vi har testet indtil nu, er rigtig positivt, siger han.

Ud af de 13 ambulancer, som allerede er leveret, mangler seks stadig at blive gjort klar til brug. De resterende 50 ambulancer leveres løbende frem til udgangen af 2021.

