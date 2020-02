Brug for større kran: Traktor skal løftes over hotel

En traktor kan være svær at få i luften.

Det måtte de fredag morgen sande på Sixtus Sinatur Hotel og Konference i Middelfart, da en såkaldt boretraktor skulle løftes over en af hotellets sidebygninger.

- Det er en lidt spændende dag, sagde Tom Nielsen, der er underentreprenør på projektet og ejer af Fyns Pumpe- og Brøndboring, inden det tunge løft.

Læs også Skru ned: Naboer trætte af larm og natteroderi fra hotel

Men indtil videre står den 12,5 ton tunge traktor stadig solidt plantet på jorden. En lastbil med kranen, som skulle løfte den specielle traktor, var nødt til at køre ind mellem to bygninger med så stor vægt, at det kunne vælte ind i hotellets kælder. Derfor blev det nødvendigt med en større kran, der kan stå længere væk fra bygningerne.

Boretraktoren skal bruges til de indledende boringer i etableringen af en støjskræm, som skal skåne hotellets naboer for natlig larm, og taktoren kan kun komme ind i hotellets have gennem luften.

- Der er ikke plads til, at vi kan komme ind på græsplænen. Derfor skal vi have hejset den hen over en bygning, siger Tom Nielsen.

Kritik fra genboer

Det er klager fra hotellets naboer, der er årsag til, at Sixtus Sinatur Hotel og Konference nu opfører et støjhegn.

Hotellet har bevilling til at holde baren åben til klokken 5.00, og ifølge naboerne kan festlighederne ofte blive en højlydt affære.

- Vi har da stor forståelse for det og synes også, der skal være plads til det. Men forskellen er, at vi er tvangsindlangt til hver eneste af de fester. Personalet og Sixtus' ledelse sidder jo et andet sted, så de oplever det aldrig. Gæsterne oplever det den ene gang, de er til fest. Vi får det hver gang, sagde Helge Gøttsche, der bor få meter fra hotellet, i marts til TV 2/Fyn.

Det forventes, at traktoren bliver løftet ind i hotellets have fredag eftermiddag, når der er fundet en kran i passende størrelse.

Læs også Nordens største ordbog udvider i Odense