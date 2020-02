Bøderegn efter uheld: Politiet filmede fotograferende bilister

Med rimelig sandsynlighed kan en stribe bilister se frem til, at Fyns Politi henvender sig til dem efter et uheld på E20 Fynske Motorvej.

Torsdag eftermiddag var der tre uheld på stribe indenfor bare halvanden time. Alle på den vestlige del af motorvejen.

I forbindelse med det ene uheld, som blev meldt ind klokken 15.20, satte Fyns Politi kameraer op, som filmede bilisterne i den modgående retning.

- Vi satte videokameraer op under oprydningsarbejdet. De filmede de modkørende, og vi kan nu finde frem til dem, der har filmet eller taget billeder af uheldet med deres mobiltelefon.

- De kan nu forvente at blive kontaktet, siger vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Det er ikke billeder eller videoklip politiet vil have fat. Politiet vil ganske simpelt oplyse om, at de pågældende bilister har overtrådt færdselsloven.

- Hvis man bliver kontaktet, bliver det med en sigtelse for at bruge mobiltelefon, mens man kører. Det koster et klip i kørekortet og en bøde, konstaterer Ehm Christensen.

I september sidste år blev straffen for brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen skærpet.

Straffen for at bruge håndholdt mobil - og/eller andet kommunikationsudstyr - under kørsel af bil, lastbil, bus, stor knallert, motorcykel mere videre er udover et klip i kørekortet også en bøde på 1.500 kroner.

For cyklister koster det 1.000 kroner i bøde, at bruge håndholdt mobiltelefon, mens man kører.

