Borgerforslag mod Baltic Pipe: Forhenværende borgmester kræver stop for gasrør

Gasrørsledningen mellem Danmark, Norge og Polen, der også går under navnet Baltic Pipe, møder fortsat modstand.

Den nyeste udvikling i de mange protester mod gasrørsledningen er et borgerforslag, som blev stillet tirsdag. Borgerforslaget går på, at beslutningen om at anlægge Baltic Pipe straks skal annuleres.

Læs også Fisker får erstatning for Baltic Pipe: - Ikke meget for nedsat ejendomsværdi

Forslaget begrundes først og fremmest med, at projektet synes forældet, da Folketinget siden har vedtaget en ny klimapolitik. I forslaget står der blandt andet:

'Når den danske stat vælger at investere milliarder af kroner i anlægningen af gas-infrastruktur, støtter man den fortsatte brug af fossil energi, i stedet for en omlægning til vedvarende energi.'

Kan nå at stoppes endnu

Bag borgerforslaget står blandt andet byrådsmedlem Allan Buch (S) fra Middelfart og den tidligere mangeårige bogmester i byen Steen Dahlstrøm (S). Begge har siden beslutningen om at anlægge Baltic Pipe blev truffet, været i mod.

Jeg sagde fra starten, at jeg ville kæmpe, lige indtil ledningen er lagt Allan Buch, medlem af Middelfart byråd, Socialdemokratiet

- Det sidste skud i bøssen var at få lavet et borgerforslag på Folketingets hjemmeside og få 50.000 til at underskrive det forslag, for så skal det behandles i folketingssalen, siger den forhenværende borgmester i Middelfart og fortsætter:

- Vi vil gerne have ansigt på, hvem der synes, det er fornuftigt at transportere fossilt brændstof gennem Danmark og til Polen, når vi selv er ved at udfase naturgas.

Arbejdet med gasrørsledningen er dog allerede så småt gået i gang, men da projektet kun er i sin indledende fase, så mener stillerne af borgerforslaget, at det stadig kan nå at stoppes.

- Det ser ud til, at der er blevet sat en prop i gasledningen, der skulle løbe fra Rusland til Tyskland, så det må da også kunne lade sig gøre, at folk også begynder at tænke igen i Danmark, siger Allan Buch.

Arbejdet med at anlægge Baltic Pipa Gasrørsledningen ved Skrillinge Strand i Middelfart er allerede så småt begyndt. Alligevel mener stillerne af borgerforslaget, at Folketinget stadig kan nå at annulere beslutningen. Foto: Ole Holbech

Giver ingen mening hverken økonomisk eller af hensyn til klima

For borgerforslagsstillerne giver gasrørsledningen ingen mening hverken af hensyn til økonomi eller klima.

- Politikerne vil gerne have, at vi i Danmark udleder 70 procent mindre CO2 i 2020, men samtidig laver man et gasrør med fossile gasser, der skal holde i 50 år. Det giver ingen mening, siger Steen Dahlstrøm.

Læs også Fælles front mod Baltic Pipe: Lodsejere, aktivister og bedsteforældre gør klar til demonstration

I borgerforslaget står der desuden, at hele projektets økonomi er beregnet ud fra en tid, hvor fossil energiforsyning var normen. Men hvis man ønsker en klimaneutral energiforsyning i Danmark inden 2050, vil pengene brugt på Baltic Pipe være spildt.

- Det ville være rart at se, hvilke mennesker der først taler om, at vi skal have mindre fossile energiforsyniger og i næste øjeblik synes, at det her er en god idé, mener Allan Buch, der vil fortsætte kampen helt til det sidste.

- Jeg sagde fra starten, at jeg ville kæmpe, lige indtil ledningen er lagt. Man ødelægger vores natur på den her måde, og det skal bare stoppes, siger Allan Buch.

Fakta om Baltic Pipe Baltic Pipe har til formål at fragte naturgas, der hentes op fra de norske gasfelter i Nordsøen, tværs gennem Danmark til Polen.

Det er danske Energinet og det polske Gazsystem, der står bag projektet, og anlægsarbejdet begyndte i starten af 2020. Efter planen skal Baltic Pipe sættes i drift den 1. oktober 2022.

Gasrørsledningen vil gå i land på den jyske vestkyst, og herfra skal der lægges ny rørledning til Nybro nor fra Herningen. Herfra vil man benytte allerede eksisterende gasledninger, indtil Lillebælt skal krydses. På Fyn skal der anlægges helt nye rør, der føres videre på Sjælland og under Østersøen til Polen.

Borgerforslaget er blevet stillet af i alt ti personer, hvoraf fire af dem kommer fra Fyn. Indtil nu er forslaget blevet støttet af 1.019 personer. Først hvis borgerforslaget får 50.000 støttetilkendegivelser inden for 180 dag, kan det fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget.