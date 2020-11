Borgmestre glæder sig over udsigt til udkørende nærpoliti

Betjentene på de kommende nærpolitistationer rundt om i landet skal have mulighed for at lægge papirarbejdet fra sig og rykke ud, når der er brug for dem.

Det tager lang tid, når de skal komme fra Odense eller Svendborg for at komme til Nyborg, og når der sker noget, har vi brug for, at de kan rykke med det samme Preben Andersen, borger i Nyborg Kommune

Det mener et politisk flertal på Christiansborg bestående af blå blok og Radikale Venstre, der vil have udkørende betjente tilbage til lokalområderne.

- Det giver større nytte, at politiet kan rykke hurtigere ud til kriminalitet, end at vi får flere betjente, der sidder i en murstensbygning og bare svarer på borgernes henvendelser, siger medlem af Kristian Hegaard (R).

Udmeldingen vækker genklang på Fyn, hvor tre kommuner har lagt billet ind på en af de på landsplan 20 nye nærpolitistationer. De tre kommuner er Nyborg, Assens og Middelfart, og her er begejstringen for udsigten til aktive nærpolitistationer særlig stor - både blandt borgere og borgmestre.

- Det er det, vi mangler herude i de mindre kystbyer, for der sker så meget kriminalitet her. Det tager lang tid, når de skal komme fra Odense eller Svendborg for at komme til Nyborg, og når der sker noget, har vi brug for, at de kan rykke med det samme, siger Preben Andersen, der bor i Nyborg.

Også borgmesteren mener, at det er afgørende, at nærpolitiet har mulighed komme ud af kontorerne.

- Hele idéen med nærpolitistationer er at give dem nogle muskler og ressourcer, så man også kan løse de her politiopgaver, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).

Ikke nødvendigvis hurtigere respons

De nye nærpolitienheder er dog ingen garanti for, at betjentene kommer hurtigere ud til borgerne. Ifølge Justitsministeriet kan oprettelsen af de nye enheder "som udgangspunkt ikke kan forventes at betyde en forbedret responstid."

Men ifølge borgmester Kenneth Muhs er der andre fordele. For eksempel, at politiet er synligt og til stede i området.

- Det er også i det forebyggende arbejde, ikke kun når det er gået galt. Så det at have et politi til stede i dagligdagen har en stor, stor betydning - også for tryghedsskabelsen, siger han.

Gammel station står klar

Også i Assens glæder man sig over udsigten til, at bemandingen på de nye nærpolitistationer kan rykke ud.

Ændring i responstid på Fyn fra 2018-2019 Stinging responstiden i minutter: Assens 00:33 Faaborg-Midtfyn 01:57 Kerteminde 01:07 Langeland 02:19 Middelfart 01:25 Nordfyn 00:05 Nyborg 01:59 Odense 00:09

Svendborg 00:18

- Jeg kan kun hilse det velkomment, og så kan jeg bare kvittere med, at stationen her har plads til 20 arbejdspladser, og den har jo fungeret som station indtil for få år siden, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V).

Han fortæller, at en politistation ville gå godt i spænd med den genåbnede arrest i byen.

- En repræsentant fra kriminalforsorgen har udtalt, at det vil være optimalt med en station, der kunne spille op til det her i byen, når vi har genåbnet 20 celler, siger han.

Pernille Schreiner, der er formand for Assens Handelstandsforening mener, det er oplagt, at politiet skal være aktivt i området.

- Hvis de skal være her, skal de også kunne rykke ud. Ellers er det underordnet, hvor papirarbejdet bliver gjort. Vi vil gerne have nogle patruljevogne med herud også, siger hun.

