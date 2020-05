Breddeidræt kan åbne udendørs: - Det bliver rart at vende tilbage til banen igen

Breddeidrætten har længe været presset af coronavirus, da både træninger, kampe og stævner alt sammen er blevet aflyst.

Det er ikke det samme at spille fodbold, uden at komme i nærheden af hinanden Patrick Jensen, fodboldspiller, Haarby Boldklub

For mange er det derfor en glædelig besked, at der nu åbnes for visse aktiviteter igen.

- Det bliver rart at komme tilbage og spille igen også bare for fællesskabets skyld, siger den 17-årige fodboldspiller i Haarby Boldklub Patrick Jensen.

Anderledes spil

Fodboldspillerne i Haarby Boldklub vender dog ikke tilbage til den fodboldtræning, som de har været vant til, før coronavirus kom til Danmark.

Med åbningen af breddeidrætten udendørs følger nemlig en række restriktioner.

- Det er ikke det samme at spille fodbold, uden at komme i nærheden af hinanden. Det er jo en kontaktsport, så det bliver noget anderledes, siger Patrick Jensen.

- Vi skal selvfølgelig være to meter fra hinanden, men det med at vi ikke må tackle og at vi ikke må heade, det giver et helt andet spil. Men alternativet var jo ingenting, siger fodboldtræner i klubben Torben Hansen.

Retninglinjer for breddefodbold DBU har i forbindelse med muligheden for at genoptage idræt udendørs udsendt en række retningslinjer for fodbold, som gælder for alle bredddespillere. Reglerne herunde gælder altså ikke for Superligaen. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på coronavirus. Det gælder også, hvis én i husstanden er testet positiv for corona. Alle skal vaske eller afspritte hænder inden træning. Alle materialer rengøres efter træningen. Maks 10 personer til træning, hvor én af dem er træneren. Hold to meters afstand. Hænder må ikke bruges under træning. Målmanden er undtaget, men skal bruge egne handsker, som er blevet vasket inden træning. Hovedstød og brysttæmninger er forbudt. Kilde: DBU

Kan ikke udvikle sig uden at træne

Mindre positivt ser det imidlertid ud for alle, der dyrker idræt i en sportshal. Idrætsaktiviteten i haller er nemlig fortsat lukket på ubestemt tid.

I Bolbro GIF betyder det, at alle håndboldspillerne stadig må vente på, at det bliver deres tur til at vende tilbage til banen.

- Jeg vil faktisk bare gerne tilbage til min normale hverdag, hvor jeg kan spille noget sport og være sammen med dem, som jeg godt kan lide at være sammen med, siger Luis René Lourenzo, der normalt spiller håndbold i Bolbro GIF og fortsætter:

- Man kan ikke udvikle sig som håndboldspiller, når man ikke kan gå til sin sport, så det er jo ikke så godt, siger han.

Må finde andre løsninger

For håndboldtræner i Bolbro GIF Kristina Skou Prebble vækker det bekymring, at det endnu er usikkert, hvornår de kan vende tilbage til en normal træning. Der skal nemlig arbejdes ekstra hårdt for at fastholde medlemmerne.

- Jeg kan da godt være bekymret for, hvordan det kommer til at se ud, og hvornår vi kan få noget normal håndbold igen, siger Kristina Skou Prebble.

Idrætskonsulent i Fynsk Idrætsforbund Carsten Lausten er dog ikke i tvivl om, at de fynske idrætsforeninger nok skal finde alternative løsninger.

- Hvis der er én ting, som den her coronakrise i det hele taget har lært os, så er det, at danskerne er innovative. Vi finder nye løsninger, når der er brug for det, og det er jeg sikker på, at idrætsforeningerne også kan, siger Carsten Lausten til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Det handler om, at vi skal tilbage i fællesskabet, Jeg tror, at rigtig mange udøvere er trætte af at have virtuelle fællesskaber, så kom ud og lav noget nyt og find nogle nye idéer, opfordrer han.

