Butikker i Langeskov Centret holder vejret: Håber det bliver en genåbning, der batter

Både caféer og butikker i Langeskov Centret håber, at regeringens plan for anden fase af genåbningen betyder, at kunder igen kan komme og nyde mad og shopping.

For Michael Nielsen, der er ejer af caféen Hos Michael, har nedlukningen betydet, at han kun lige har kunne holde sin forretning oven vande.

- Det har været rigtig hårdt og svært at holde penge i kassen, og vi har kun lige kunne betale vores regninger, siger Michael Nielsen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg håber, det bliver til en genåbning, der batter. Vi trænger til, at folk kommer ud og bruger nogle penge, for ellers kommer butikkerne ikke til at ligge her om et år og slet ikke i en by som Langeskov.

Hver dag føles som en trist søndag

I Langeskov Centret har kun tre butikker formået at kunne holde åbent, mens de resterende 24 butikker fortsat er lukkede.

Det har forvandlet centeret til et mennesketomt sted.

- Jeg beskriver lidt situationen som en vinterdepression i foråret. Man har gået her hver dag med tre butikker, der har åbent, og 24 der har lukket. Hver dag har føltes som en trist søndag, siger Michael Nielsen.

Én de butikker, der bogstaveligt talt har fundet en bagvej til at kunne åbne butikken er Alex Sko, der er ejet af Uwe Laigaard.

- I starten måtte vi ikke have kunder i butikken, men efter cirka 14 dage blev reglerne lavet om, så man kunne åbne, hvis man havde en direkte bagindgang til butikken, fortæller Uwe Laigaard.

Håber på at kunne åbne fordøren

Men selvom Alex Sko har haft åbnet via butikkens bagindgang, så håber Uwe Laigaard stadig, at han kan få lov til at åbne fordøren snart.

- Jeg håber, vi får lov at åbne ordenligt igen, selvom det så bliver med restriktioner. Jeg tror, at mange mennesker har holdt sig hjemme og ventet på at kunne handle igen, så jeg tror på, at det nok skal lykkes i sidste ende, siger Uwe Laigaard.

Med eller uden restriktioner, så er Michael Nielsen også klar til igen at servere mad og kølige drikkevarer for kunder.

- Vi har gennem mange uger nu tænkt, at vi er klar til at åbne med de restriktioner, der følger med. Nu venter vi bare på, at regeringen siger go, siger Michael Nielsen.

Også hos genbrugsbutikken Danmission i Langeskov håber de snart at kunne åbne igen. De er dog ikke helt lige så klar som Uwe Laigaard og Michael Nielsen endnu.

- Hvis regeringen siger, at centeret kan åbne igen, så skal vi lige have styr på sikkerheden. Vi mangler stadig forskellige værnemidler, plexiglas og klistermærker til gulvet, siger Kirsten Hansen, der er frivillg i Danmission.

Klar til kunder

I Tarup Center i Odense ser Malene Kristensen også frem til en mulig genåbning.

Hun er butikschef i Hobbii. Inden nedlukningen var de i gang med forberedelserne til at kunne åbne butikken for første gang den 26. marts.

Men corona kom i vejen.

- Det var rigtig øv. Vi var klar til at holde en kæmpe fest og have godt med kunder i butikken, fortæller hun og fortsætter:

- Så holder vi en fest på et andet tidspunkt.

Nu er hobby-butikken i stedet i gang med de sidste små forberedelser, hvis der bliver givet grønt lys til åbning mandag.

- Vi er 100 procent klar og glæder os til at tage imod nogle kunder, siger Malene Kristensen.

Butikschefen oplyser, at der er bestilt sprit og afskærmningssbånd. Desuden er butikken målt op, så de ved, hvor mange der kan være i butikken.

Optimisme

Centerchef i Tarup Center Kim Lynbech melder om optimisme blandt butikkerne i centeret.

- Det summer af liv herude. Butikkerne er så småt gået i gang med at gøre klar til åbning - forhåbentlig mandag, siger han til TV 2/Fyn.

Han oplyser desuden, at selv om få butikker har haft åbent, så har besøgstallet i centeret været fornuftigt.

- Vi har en superstærk Løvbjerg, hvor folk gerne vil handle deres varer, siger Kim Lynbech, der også kan fortælle, at resten af Tarup Center er klar til åbning, hvis regeringen tillader det.