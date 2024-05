Chelle lader sine hunde blive i bilen på varme dage - og så kogte nettet over

- Når jeg nu en gang vælger at lade mine hunde blive i bilen på en sommerdag, sørger jeg altid for, at alle vinduer er rullet ned. Som i helt ned. Og så vidt det er muligt, holder jeg altid i skyggen. Hvis ikke det er muligt at holde i skyggen, så tager jeg ofte en trøje eller noget andet stof og sætter fast mellem vinduet, så der ikke kommer direkte sollys ind ad det vindue, hvor mine hunde sidder bag. Og så ruller jeg alle de andre vinduer ned, forklarer hun.

Dyrenes Beskyttelse: Hunden kan dø

Det strider dog direkte mod anbefalinger fra Dyrenes Beskyttelse, der netop har advaret hundeejere mod at efterlade deres dyr i bilen, når det er så varmt, som det er blevet i maj.

Selv hvis bilen parkeres i skyggen, bliver bilen som en ovn på ganske kort tid. Det er derfor bedst at lade hunde blive hjemme, hvis det er muligt, råder dyreværnsorganisationen.

- Hunde er mere følsomme over for høje temperaturer, end mennesker er. Det skyldes, at mennesker sveder varmen ud af hele kroppen, men hunde kan kun komme af med varme via poterne og munden, siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse.