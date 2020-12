Coronavirus: Her stiger smittetallet på Fyn

På dagen for nyheden om, at samtlige kommuner i hele landet fra onsdag klokken 16 bliver omfattet en række restriktioner, stiger antallet af smittede med coronavirus på tværs af Fyn.

FYNSKE SMITTETAL Odense: Incidensniveau på 370,3 - 756 nye tilfælde Nordfyn: Incidensniveau på 189,2 - 56 nye tilfælde Svendborg: Incidensniveau på 166,7 - 97 nye tilfælde Kerteminde: Incidensniveau på 164,2 - 39 nye tilfælde Langeland: Incidensniveau på 144,4 - 18 nye tilfælde Nyborg: Incidensniveau på 122,0 - 39 nye tilfælde Assens: Incidensniveau på 141,6 - 58 nye tilfælde Middelfart: Incidensniveau på 141,6 - 50 nye tilfælde Faaborg-Midtfyn: Incidensniveau på 99,1 - 51 nye tilfælde Ærø: Incidensniveau på 0 - 0 nye smittede *Incidensniveau er fra tirsdag 15. december. Antal nye smittede er i de foregående syv dage. Kilde: Statens Serum Institut

Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Smittetallet er siden lørdag steget i blandt andet Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens, men værst ser det ud i Odense på trods af, at kommunen siden 9. december har været omdattet af særlige restriktioner.

Tirsdag er Odense Kommunens incidental 370,3, hvilket vil sige, at der inden for de seneste syv dage er 370,3 smittede per 100.000 borgere i kommunen.

Smitten er stigende i stort set alle bydele - pånær Odense M og Odense S, hvor der ikke er konstateret nye smittede det seneste døgn.

I løbet af de seneste syv dage er der konstateret 756 tilfælde i Odense Kommune. I alt er 23.273 blevet testet, hvilket giver en positivprocent på 3,25.

Stor stigning i Vollsmose

Smittestigningen er steget mest i Vollsmose, hvor incidenstallet er steget fra 667,2 mandag til 853,1 tirsdag.

Bydelen har tidligere været under skærpet fokus på grund af høje smittetal, og Odense Kommune arbejder her på at bremse smitten ved blandt andet at oversætte sundhedsanbefalingerne til andre sprog.

Odense er det sted på Fyn, der i længst tid har været underlagt de nuværende restriktioner, som blandt andet betyder, at skoleelever fra 5. klasse og op er sendt hjem, og restauranter og kulturtilbud skal holde lukket for besøgende gæster.

Markante forskelle på Fyn

De nye tal viser, at Odense Kommune fortsat er den fynske kommune med størst smittetryk. Nordfyns kommune har med et noget lavere incidenstal på 189,2 det næsthøjeste andel smittede - det er 7 mere end mandag, hvor det lå på 182,4.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er incidenstallet steget fra 85 mandag til 99,1 tirsdag.

I bunden ligger Ærø, der ikke har haft en eneste smittet i den seneste uge.

