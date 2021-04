Dagen efter genåbningen: Julie og Chris har udskudt bryllupsfesten flere gange – nu prøver de igen

Hvis der skal være fest, så skal det være en ordentligt fest. Det er holdningen hos Julie og Chris Lyholm Stanek, der i snart et år har udskudt deres bryllup for at kunne holde en stor fest - uden restriktioner.

Og nu er der måske håb forude.

Natten til fredag blev et flertal af Folketingets partier enige om en række milepæle for genåbningen af landet. Det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet fra 11. juni hæves, så det er tilladt at være 100 personer samlet indendørs.