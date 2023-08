Dalende interesse for ugentlig tømning af affaldsspande

Ifølge Odense Renovation er interessen for at tilkøbe en ugentlig tømning af affaldsspandene i sommermånederne stærkt dalende i kommunen.

- I år har cirka 500 adresser i Odense valgt tilkøbet. Sidste år var det næsten dobbelt så mange. Den udvikling tilskriver vi, at problemer med lugt og maddiker er mindsket, efter at madaffaldet nu kommes poser, siger kommunikationschef Claus Hammerich fra Odense Renovation.

I Kerteminde betaler kun 147 ud af 8.300 husstande for ekstra sommertømninger. I Middelfart er interessen også dalende, og fra næste år forsvinder tilkøbsmuligheden helt i Middelfart kommune.

TV 2 Fyn har været i kontakt med alle ti fynske kommuner for at få priserne for ugentlig tømning af affaldsspanden med mad- og restaffald.