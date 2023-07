Danskerne får regn og blæst midt i europæisk hedebølge

Find paraplyen frem, for den kommende uge bliver fyldt med blæsende vejr og byger på tværs af Danmark.

På Fyn kan der lokalt komme kraftige tordenbyger i løbet af dagen. Det gælder særligt i morgen- og formiddagstimerne.

For mens store dele af Europa bager og flere steder står til at slå varmerekorder, så er alt, som det plejer at være på denne årstid i Danmark - altså uforudsigeligt med gode chancer for regn.

Det fortæller meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anna Christiansson.

- I dag bliver det blæsende og mørkt. Vi har områder med byger, som er ledsaget af torden, der passerer landet vestfra, siger hun.

Temperaturerne bliver mandag mellem 16 og 22 grader.

Mandagens vejr forventes i store træk ugen ud.

- Det fortsætter resten af ugen og næste weekend. Men vi får ikke så kraftige byger som i dag, siger Anna Christiansson.