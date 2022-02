Datalog laver app til nattelivet: Jeg håber det kan minimere de forfærdelige historier

Men også fra sit eget perspektiv ville appen være brugbar fortæller Andreas Lyngholm Poulsen

- Jeg synes det er rart at vide, at mine venner er kommet sikkert hjem, og det er derfor jeg startede det her.

- Jeg siger altid til folk 'skriv når du kommer hjem', og det gør appen jo.

Hjælp-knappen

Appen er også skruet sådan sammen, at hvis du træder ud af en bil, og begynder at løbe, så registrerer appen, at der sker noget usædvanligt, og sender så besked til dine kontakter.

Den er også registreret med en hjælp-knap i appen, hvis man føler sig utryg på sin gåtur hjem fra byen. Det håber Andreas Lyngholm Poulsen kan hjælpe nattelivet med at blive mere sikkert.

- Du ved bare, at hvis der skulle ske et eller andet, så er der nogle der ved det sker inden det ender som nogle af de forfærdelige sager vi har hørt om.

- Jeg håber det her kan minimere, at de ting sker.

Appen forventes færdigtestet og klar til almen brug senest i marts.