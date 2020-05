Den ruskende blæst lægger sig, men: De kolde temperaturer er kommet for at blive

Tirsdag blev fynboerne blæst godt igennem og fik på nogle tidspunkter højest sandsynligt også våde sokker, hvis de valgte at træde udendørs i det kolde vejr, der altså til tider også bød på regn.

Onsdag ser vinden ud til at lægge sig betydeligt, og man kan derfor se frem til en noget roligere og mere klar dag rent vejrmæssigt.

Men inden de rolige vejr indtræffer, skal fynboerne lige kæmpe sig gennem en formiddag med skyer og regn, før det klarer op nordfra og bringer en del sol med sig.

Selvom vejret bliver mere klart, skal man dog ikke regne med de store forandringer, når det kommer til temperaturen. En koldfront ligger nemlig stadig over Danmark, og det giver altså noget køligere temperaturer sammenlignet med sidste uges strålende forårsvejr.

Dagens temperatur kommer derfor til at ligge mellem 8 og 11 grader.

Det klare vejr kommer også på retur i løbet af eftermiddagen og bliver erstattet af stedvis flere skyer og måske også en enkelt byge. Med andre ord altså et vejr der indbyder til endnu en dag indendørs i varmen.

Er man en natteravn skal man måske også overveje, at springe turen udenfor over natten til torsdag. Her vil temperaturen nemlig falde til mellem en og fem grader og lokalt helt ned til frysepunktet.