Derfor er benzinen igen blevet dyrere

Den seneste måneds tid er benzinprisen igen steget, og det er blevet over en krone dyrere at tanke en liter benzin i løbet af juli.

Men det er der flere gode grunde til, skriver Jyllands-Posten. Primært er det fordi benzinprisen hænger tæt sammen med prisen på olie.

- I juli er olieprisen steget til tæt på det højeste niveau, vi har set i år. Det er der flere årsager til, men først og fremmest har OPEC skåret olieproduktionen, fordi prisen var faldet i foråret. Så nu presser de prisen op igen, siger hos Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker hos Danske Bank med særligt fokus på olie og råvarer, til avisen.

Han fortæller videre til avisen, at han ikke regner med, at benzinprisen kommer til at stige yderligere.