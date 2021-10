Detektorfolket bør få et nej: - Som museer graver vi ikke i skovene

For selvom museerne er glade for detektorførernes arbejde, så har de fem arkæologiske museer på Fyn henvendt sig til de fynske kommuner, og bedt dem om at sige nej, når amatørarkæologer søger om lov til at gå på jagt med metaldetektor på uopdyrket offentlig grund.

- På samme måde går vi som arkæologer og museer ikke ind og graver i skovene, hvor der ligger gravhøje og alt muligt. Selv om vi ved, at der kunne man gøre gode arkæologiske fund, siger museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer.

Han tilføjer, at det ikke er museernes formål at grave genstande op for at få dem ind på museerne.

- Vores formål er at redde den del af kulturarven, som er truet og bruge den aktivt til at skrive historier, lave udstillinger og så videre.

Der er amatørarkæologen Claus Gundersen helt på det rene med.

- Jeg tænker, at vi får mange nye generationer af arkæologer, de skal jo også have noget at lave. Det er ikke kun her og nu. Der skal også være lidt til fremtiden, siger Claus Gundersen.

Det var et danefæ

Med til historien om Claus Gundersens unikke fund på marken ved Brobyværk hører, at det viste sig, at de 800 mønter var Fyns næststørste skat nogensinde.

- Det er vildt. Man finder så sjældent store møntskatte. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve sådan noget. Det er ellers kun sådan noget, man læser om, sagde museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen begejstret om fundet.

Claus Gundersen havde nemlig, som man skal, når man finder danefæ, ringet til museumsinspektøren på Øhavsmuseet.