Direktør forklarer milliardsalg af fynsk selskab til oliegigant

Der skal flere penge til, hvis Nature Energy fortsat skal kunne udvide og udvikle sig.

Sådan er meldingen, efter at det fynske naturgasselskab er blevet solgt for over 14 milliarder kroner til oliegiganten Shell Petroleum. Ifølge direktør Ole Hvelplund sker salget for at skaffe flere penge til selskabet.

- Vi er i gang med en internationalisering, hvor vi bygger anlæg ude i verden. Og her kan Shell hjælpe os. Ikke bare med kapital, men også fordi selskabet er internationalt, siger Ole Hvelplund.

Nature Energy - tidligere Naturgas Fyn - har i dag 14 biogasanlæg på verdensplan. Målet er 30 nye anlæg inden for de næste fem år.

Der er allerede flere anlæg i støbeskeen i Frankrig, Canada og USA.

- Vi bliver et datterselskab til Shell. Vi kommer til at fortsætte med vores eget navn og vores egen direktion på Fyn, siger Ole Hvelplund.



En del af den grønne omstilling

Nature Energy har forsket og udviklet massivt de senere år. Ud over biogas, som en til en kan fortrænge den fossile naturgas, der i dag varmer mange hjem verden over, har selskabet blandt andet også udviklet en grøn gødning.

For nylig nåede Nature Energy endnu en milepæl.

Nature Energy udviklede en metode til at fange overskydende CO2 fra sit anlæg. Dermed regner selskabet med i løbet af få år at kunne levere CO2 til produktion af power to X-brændstof, der også er kendt som fossilfri fly- og lastbilbrændstof.

- Vi kommer fortsat til at fokusere på både CO2-produktion til power to X og på grøn gødning. Shell har rigtig mange gaskunder på verdensplan. Og med købet af os får Shell på længere sigt muligheden for at tilbyde grøn gas til sine kunder. Vi ser det som en stor mulighed for den grønne omstilling, forklarer Ole Hvelplund.

Prisen på Nature Energy er 14,3 milliarder kroner, men for fem år siden blev selskabet solgt for 1,1 milliarder kroner.