Dobbelt så mange killinger bliver forladt

Dyrenes Beskyttelses internater landet over har lige nu omkring 1400 forladte killinger. Det er dobbelt så mange som sidste år på samme tidspunkt.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse torsdag morgen.

- Det er et sørgeligt højt tal, som desværre er stigende hver sommer, men i år sprænger alle rammer, skriver Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, i meddelelsen.

- Vores internater er fyldt til bristepunktet, og vores personale ligger vandret for at kunne følge med.

Samme tendens oplever Fyns Internat ved Ejby, hvor de lige nu har 250 killinger sendt ud i midlertidige plejefamilier - dertil kommer alle de killinger, der allerede er kommet videre til en ny familie.

- Sidste år kunne vi forklare det med den gode sommer året før, men nu er der ingen forklaring. Vi kan bare konstatere, at der sidder uansvarlige mennesker derude, der anser katte for at være affald, siger internatleder Lene Frahm.

Katte i skraldespanden

På det fynske internat har de flere gange oplevet at få katte ind, der var blevet efterladt i skraldespande. Og højsæsonen for efterladte kattekillinger er kun lige startet.

- Det bekymrer os, at vi endnu en gang ser en stigning, siger Lene Frahm.

Derfor ser hun gerne, at katteejerne tog ansvar og fik steriliseret deres katte, hvis de ikke vil have killinger.

Derudover ønsker organisationen også, at det bliver gjort lovpligtigt at få registreret sin kat, som det allerede er tilfældet for hundeejere.

Forslaget virker ikke

I slutningen af maj var antallet af herreløse katte netop et politisk debatemne. Dansk Folkeparti har længe ønsket en betydeligt strammere lovgivning, så der er lovpligtig mærkning af katte.

Partiet havde et beslutningsforslag klar i Folketinget, men kort før kom fødevareminister Mogens Jensen (S) med sit eget forslag til stramninger.

Jeg frygter, at vi ikke har kapaciteten og formentlig heller ikke pengene på den lange bane. Det er voldsomt dyrt det her Lene Frahm, leder på Fyns Internat

Det indeholdt dog ikke lovpligtig mærkning, da et sådan krav kan gøre en løs kat til en politiforretning.

- Hvis ikke der bliver et lovkrav, så bliver det ikke til noget med mærkning. Ministerens forslag virker ikke. Vi har prøvet.

- Der skal lovgivning til, ellers står vi bare igen om et stykke tid, og så er der ikke sket noget. Det er umådeligt svagt af ministeren, sagde Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard på det tidspunkt.

Konfliksky politikere

Den fynske internatleder giver da heller ikke meget for fødevareministerens forslag, hvis det ikke indeholder lovpligtig mærkning.

- Politikerne skal lave et stykke arbejde i stedet for at være konfliktsky. Hvis vi fastholder, at det skal være frivilligt, fortsætter udviklingen. Jeg har i hvert fald ikke set noget knæk eller fald, siger Lene Frahm.

Og det gør hende nervøs for fremtiden.

- Jeg frygter, at vi ikke har kapaciteten og formentlig heller ikke pengene på den lange bane. Det er voldsomt dyrt det her, siger lederen.

Sidste år brugte internatet 100.000 alene på modermælkserstatning til de efterladte killinger.