DSB genindfører krav om pladsbillet

Fredag oplyser DSB, at de genindfører kravet om pladsbillet i togene.

Det glæder Nyborg Pendlerklub, der siden afskaffelsen af kravet har været meget bekymrede.

- Nyborg Pendlerklub er taknemmelige for, at vi igen kan have en afstand i togene, skriver formand Frej Jensen til TV 2 Fyn.

Minister ville have kravet tilbage

Minister har krævet, at krav om pladsbillet bliver genindført.

Krav om pladsbillet på lange togstrækninger vil blive indført igen, oplyser DSB, der forventer, at det gælder fra onsdag.

Det sker, efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag har bedt DSB om at genindføre kravet om pladsbillet.

Pladsbilletter vil igen blive gratis.

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, siger, at man arbejder så hurtigt, man kan på, at få systemerne gjort klar.

- Det er klart, at smittesituationen ændrer sig hele tiden. Vi følger naturligvis myndighederne, og transportministeren har rettet henvendelse til os, og nu vil vi arbejde på at genindføre kravet om pladsbillet. I dette tilfælde bliver det på tog, der kører de lange strækninger i landet, siger han.