Ingen ledige tider: Tre gange så mange vil coronatestes

På mandag går hverdagen i gang igen for mange danskerne. Skolerne åbner igen, og de fleste arbejdspladser kører op for fuldt blus. Ferien er ved at slutte, og det kan mærkes på testcentrene rundt om i landet.

Tiderne bliver taget, så hurtigt som vi åbner dem Karina Kubel, daglig driftsleder, Testcenteret Højstrup

På testcenteret i Højstrup i Odense har de oplevet en firedobling af coronatests siden før ferien.

- Så sent som i mandags havde testcentret 220 test om dagen, og i dag har vi 600 tests. Så der er sket en tredobling siden de gennemsnitlige tal fra sidste uge, siger Mads Nybo, der er ledende overlæge i Klinisk Biokemi på OUH, og som har ansvaret for testcenteret i Højstrup.

Flere mand kaldt ind

Den ekstra interesse for tests har gjort, at testcenteret har måtte kalde flere medarbejdere ind for at kunne følge med. I mandags var der fire mand på arbejde til at lave podninger, og fredag var der otte medarbejdere på sagen.

- Vi har kaldt folk ind fra Beredskabstyrelsen, og så har vi en liste med studerende, der er blevet oplært i at pode, som vi også prøver at få kaldt ind, siger Mads Nybo og fortsætter:

- Desuden skal vi måske se ind i, at det bliver en permanent ordning - eller i hvert fald året ud. Så skal vi have kigget på, hvem vi skal have ansat til det, siger han.

Og de studerende kan godt se frem til endnu flere vagter i den kommende tid. Karina Kubel, der er daglig driftsleder på testafsnittet i Højstrup, oplyser nemlig, at der er fuldt booket med 600 tests om dagen både fredag, lørdag og søndag, så man skal frem til mandag for at få en tid til en test.

- Tiderne bliver taget, så hurtigt som vi åbner dem, siger hun.

Folk kommer hjem fra ferie

Det er ikke til at sige den præcise grund til stigningen i tests, men Karina Kubel mener, det har meget at gøre med, at ferien snart er slut.

- Vi hører rigtig mange, der siger, de er kommet hjem fra ferien og bare gerne vil testes. Desuden starter skolerne og arbejde op igen – jeg ved, at efterskolerne for eksempel stiller krav om at blive testet inden skolestart, siger den daglige driftsleder Karina Kubel.

Hun nævner, at de på testcenteret i Højstrup dog har måttet afvise nogen, der havde booket tid, fordi de havde symptomer.

- Vi har afvist en del, der har haft symptomer på smitte. Det er vigtigt at sige, at de skal tage til OUH for at blive testet, siger Karina Kubel.

På testenheden på OUH kan man få svar på sin coronatest allerede efter 24 timer, og der er nogle helt særlige isolationsprogrammer, forklarer hun.