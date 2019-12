For få uger siden: Lastvognstrailer transporteret uden at være fastlåst

Ulykken på Storebælt 2. januar skyldtes, at en sættevognstrailer ikke var ordentligt fastlåst. Dermed kunne den blæse af og ramme lyntoget på Vestbroen, hvor den forårsagede otte menneskers død.

Det konkluderede Havarikommissionen ved et pressemøde onsdag, hvor den endelige undersøgelsesrapport vedrørende ulykken blev fremlagt.

Nu viser det sig, at en lignende situation, hvor en sættevognstrailer på et godstog ikke var ordentligt fastspændt, fandt sted så sent som 6. november i år.

Altså for blot 43 dage siden.

Det fremgår også af Havarikommissionens undersøgelsesrapport.

- Den 06.11.2019 var en trailer ikke blevet læsset korrekt. Eftersyn inden togets afgang konstaterede ikke fejlen. Det blev på ankomststationen konstateret, at sættevognstrailerens hovedbolt i forhold til sættevognstrailerens position på lommevognen ikke var placeret i skamlen, men bag ved skamlen, og dermed ikke låst til vognen, står der i rapporten.

Det fremgår ikke af rapporten, om sættevognstraileren passerede Storebælt den pågældende dag.

Ingen opdagede fejl

Ved Storebæltulykken 2. januar sad sættevognstrailerens hovedbolt korrekt ned på skamlen. Men på grund af manglende smøring havde skamlen ikke låst ordentligt fast om hovedbolten. Det fremgår af Havarikommissionens rapport.

Derfor er der altså ikke tale om præcis samme fejl 6. november som 2. januar.

Fælles for de to tilfælde er dog, at sættevognstrailerne begge er sendt af sted, uden nogen har opdaget, at de ikke var ordentligt fastlåst.

Havarikommissionen har desuden kendskab til yderligere et tilfælde af låsefejl efter ulykken på Storebælt.

- Den 28.02.2019 blev en vogn i et godstog fra Tyskland standset i Padborg grundet mistanke om defekt ved sættevognstrailerens fastgørelse (hovedbolt) til skammel. Undersøgelser viste, at sættevognstraileren var korrekt fastlåst til skamlen, men at skamlens højdejustering i den ene side var forskudt "en tand", og skammel og dermed trailer var skævt (ikke helt vandret, red.) placeret, står der videre i rapporten.

Denne gang blev fejlen dog opdaget allerede i Padborg.

Artiklen opdateres med kommentarer fra Havarikommissionen og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der er myndighed på området.