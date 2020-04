Efterskoler får hjælp fra Christiansborg

For efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, er 1. april nok indtil videre årets bedste dag.

Undervisningsminsteriet meddeler nemlig onsdag formiddag, at man vil holde hånden under de elev-tomme efterskoler og sikre, at de unge nu og efter coronnakrisen fortsat kan komme på efterskole.

- Jeg har dyb respekt for den handlekraft og vilje der er vist fra politiskhold i en aftale som den her, siger en gald Torben Vind Rasmussen til TV 2/Fyn.

Med aftalen kan forældre roligt tilmelde deres børn til efterskole i det nye skoleår Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis uddannelsesordfører

- Det politiske landskab ved, hvilke værdier efterskolerne har for de unge i Danmark. Det viser de med den aftale her.

Undervisningsministeriet meddeler i en pressemeddelsel at regeringen og alle Folketingets partier og medlemmer uden for grupperne har indgået en aftale om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem coronakrisen.

Regeringen og aftaleparterne er samtidig enige om at forbedre muligheden for fripladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler i denne situation.

Den korte version af aftalen er en kompensation til forældrene, som får 1.000 kroner om ugen så længe skolerne er lukket på grund af coronasituation.

Der udover er der hjælp til de skoler der oplever, at elever melder sig af skolen nu eller som mister elever til det kommende skoleår.

Torben Vind Rasmussen. Foto: Claus Peuckert/Efterskolerne

Dertil kommer en pulje der nedsætter prisen pr. elev.

- Flere familier der rammes økonomisk af coronasituationen, men kan så få en kompensation i prisen. Det betyder at elevtallet kan holdes oppe, forklarer Torben Vind Rasmussen.

For børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) står efterskolerne for et helt særligt ungdomsfællesskab, og hun mener at det er vigtigt, at få skabt ro omkring dem og de mange skoler med kosttilbud.

- De står med en særlig økonomisk udfordring på grund af nedlukningen, og jeg er glad for, at Folketinget står sammen om at få dem helskindet igennem coronakrisen, siger hun i pressemeddelsen.

For Venstre har det været vigtigt at forhindre skolekonkurser grundet coronaudbruddet. Det siger partiets undervisningsordfører Ellen Trane Nørby.

- Venstre har de seneste uger kæmpet aktivt for at redde efterskolerne i Danmark. Med denne aftale kompenserer vi nu forældrene økonomisk og opretter et sikkerhedsnet for skoler med kostafdelinger, siger hun, mens Dansk Folkepartis fynskvalgte uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl tilføjer:

- For Dansk Folkeparti har det været afgørende, at vi med denne pakke kan skabe tryghed for både efterskoler, fri fagskoler og familier. Med aftalen kan forældre roligt tilmelde deres børn til efterskole i det nye skoleår.

Alle Folketingets partier samt løsgængere står bag aftalen, som ventes at udgøre cirka 540 millioner kroner i merudgifter i 2020, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelsen.