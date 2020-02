Ekstreme regnmængder: Her nyder de godt af vandet

Februar måned har været den vådeste af sin slags herhjemme nogensinde, og det har skabt problemer hos både fynske landmænd, hvor marker er oversvømmet, og hos borgere, hvor kælderen står under vand.

Men vejret fører ikke kun udfordringer med sig. Spørger man naturvejleder Rikke Svenstrup, kan vandmasserne blandt andet være gode for fugle, der trives i vand. Desuden kan det vilde vejr være med til at skabe et varieret dyre- og planteliv.

- Efter orkanen i 1999 fandt vi ud af, at svampe og kryb trives rigtig godt under de væltede, rådnede træer, siger Rikke Svenstrup.

Grobund for flere arter

Hun forklarer, at vandet gør jorden omkring trærødderne våd og dermed mere ustabil. Derfor vælter træerne nemmere, hvis det blæser.

Det forhold udnytter man aktivt i skovene ved Hindsgavl Dyrepark i Middelfart, hvor træerne så vidt muligt får lov til at ligge og rådne, når de er væltet. På den måde er det i sidste ende med til at skabe et godt levested for skovens smådyr.

- Så er der lige pludselig mad til flere småfuglefugle og rovfugle. Derfor får vi mange flere forskellige slags dyr i skoven, siger Rikke Svenstrup.

Grundvandstanken fyldes op

Den store mængde regn er også godt for grundvandet. Det mener Søren Skibsted, der er geolog ved Geopark i Svendborg.

- Grundvandsmagasinerne bliver fyldt op, og det er vigtigt i forhold til drikkevandet, siger han.

For vandforsyningen har den øgede regnmængde ikke i sig selv den store betydning, da der generelt ikke er mangel på grundvand af god kvalitet.

Der kan dog være regionale og lokale forskelle, ligesom udsving i vejret hen over året kan volde problemer.

2018 var således et forholdsvist tørt år, hvor grundvandstanden var faldende.

