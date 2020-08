Energi Fyn præsenterer største overskud i 15 år

Samtidig med at planerne om Energi Fyns køb af Fjernvarme Fyn rykker nærmere, kan Energi Fyn præsentere et rekordstort overskud.

Energiselskabet kommer ud af 2019 med et overskud på knap 269 millioner kroner før skat.

Det er det største siden 2004, hvor virksomheden lavede et stort overskud - blandt andet på grund af en engangsgevinst fra salget af aktier i selskabet Elsam.

- Vi er lykkes med det hele. På både gas-, el-, fiber- og vindmølleområdet er det gået godt. Samtidig har det også været et godt år for vores værdipapirere, siger Bent Agerholm, der er direktør i Energi Fyn.

Særligt vindmøller har givet godt i 2019, fortæller direktøren.

- Det har været et godt vindår, siger han.

Stor stigning i omsætning

Årsregnskabet viser, at Energi Fyn har et overskud på 213 millioner kroner på den primære drift, hvilket er en stigning på 80 millioner kroner i forhold til 2018.

Energi Fyn opkøbte i 2018 de dele af selskabet Nature Energy, der solgte gas. Det medførte 60.000 nye kunder. Man opkøbte også Engros Gas A/S, som betød 5.500 nye kunder.

Det betød blandt andet, at omsætningen fra 2017 til 2018 steg med over en halv milliard kroner. Igen fra 2018 til 2019 steg omsætningen, så den nu ligger på næsten 2,5 milliarder kroner.

Årsagen er ifølge direktør Bent Agerholm, at man fik de nye gaskunder ind midt på året, og derfor er det først nu, at man kan se den fulde effekt af de mange nye kunder.

- Vi fik naturgaskunderne ind i 2018, og vi har arbejdet med at få strømlinet virksomheden og få dem ind, og det er vi lykkes med hurtigt, og også hurtigere end vi havde regnet med, siger han.

Corona kommer til at sætte spor

Et rekordstort overskud i 2019 bliver sandsynligvis ikke fulgt op af et ditto i 2020. Ifølge direktør Bent Agerholm vil man komme til at kunne mærke krisen, og det vil kunne ses på regnskabet for 2020.

- Da vi lagde budgettet for 2020 sidste efterår, så var der positive forventninger. 12. marts blev sigtbarheden en anden. Coronakrisen kommer til at have en negativ effekt på samfundsøkonomien, så det kommer vi også til at mærke, men som det ser ud nu regner vi med at kunne realisere tre fjerdedele af vores budget, siger direktøren.

I takt med nedlukningen af Danmark faldt elforbruget blandt andet på skoler og hos virksomheder, mens det steg i folks private hjem. Også internetforbruget steg som følge af nedlukningen.

Hvilken konkret betydning, krisen vil få på årets resultat står dog ikke klart endnu, men direktøren er ikke bekymret for langsigtede konsekvenser.

- På længere sigt er vores forretningsmodel robust - el, gas og vindmøller er kommet for at blive, siger han.

