Eriksen joker med sæbeøje

Christian Eriksens venstre øje ligner et tabt barslagsmål, men i virkeligheden har det blot været i kontakt med landsholdskollegaens Philip Billings støvle.

Eriksen måtte efter det ufrivillige sammenstød i mandags sys med to sting, men han forsikrer, at sæbeøjet ikke hæmmer synet eller på anden måde generer ham to dage senere.

- Jeg kan sagtens se.

- Det var Billings støvle, der lige var oppe i hovedhøjde. Det var tilfældigt, han troede, det var bolden, men det var det ikke.

- Så det var et lille chok til at starte med, men nu føles det fint. Det ser bare voldsomt ud, og jeg beholder "bad-looket" så lang tid som muligt, siger Eriksen onsdag formiddag.

Både Eriksen og Billing forsikrer i en munter tone, at det var et hændeligt uheld.