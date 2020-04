Få et overblik: Sådan åbner de fynske gymnasier

Faste pladser, halvt så mange elever i en klasse og delvis fjernundervisning. De fynske gymnasier har taget udfordringen op, og er efter Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer begyndt at åbne op for, at afgangselever kan få fysisk undervisning på skolerne.

Ét af de gymnasier, der mandag slog dørene op for elever, som skal have huen på til sommer, var Svendborg Gymnasium. Her havde Maria Lindholm fra 3.g sin første dag med klassekammeraterne i lang tid.

- Det er så dejligt at komme tilbage til noget, der ligner en hverdag. Det gør en kæmpe forskel, at man ser lærerne ansigt til ansigt. Vi kan også hyggesnakke på en anden måde end, når vi videochatter, hvor der er en barriere, siger Maria Lindholm.

Der er dog mange ting, der ikke er helt som før for Maria og de andre elever. Skolerne har nemlig skullet leve op til en masse krav udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Krav for genåbning af gymnasierne Gymnasierne har modtaget en række anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, som skal overholdes, når de åbner op: Håndhygiejne. Der skal gives klar information til elever og ansatte om, hvornår håndvask skal foretages, og alle skal vaske hænder efter spisning, toiletbesøg og pauser. Information. Der skal opsættes plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag. Sygdom. Der skal gives instrukser til, hvordan elever og lærere skal forholde sig, hvis de har symptomer. Rengøring. Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt. Overflader, der berøres ofte, afsprittes mindst to gange dagligt, og tablets aftørres flere gange dagligt. Afstand. Eleverne skal placeres med to meters afstand i klasselokalet. Eleverne skal opfordres til at færdes i de samme mindre grupper i og uden for skoletiden. Så meget undervisning som muligt skal foregå udendørs. Indretning. Eleverne skal holdes i det samme klasselokale. Frokost, pauser og mødetidspunkter skal så vidt muligt spredes ud over dagen. Kilde: Sundhedsstyrelsen

I Maria Lindholms klasse er de 23 elever. Det betyder, at klassen skal sidde fordelt i tre klasselokaler. Læreren er den eneste, der må rokere mellem de forskellige lokaler og sætte eleverne igang.

- I starten ville vi hellere sidde og snakke, vi skal lige vænne os til det. Det kræver meget selvdisciplin, når man bliver ladt alene hele tiden. Men det er bare en muskel, der skal trænes, siger Maria Lindholm.

Ikke lige nemt for alle skoler

En rundringning til de forskellige gymnasier på Fyn tegner et billede af, at der overvejende har været udfordringer hos de gymnasier, som ikke har så mange kvadratmeter.

Et af de gymnasier, der har pladsproblemer, er Tornbjerg Gymnasium, der slog dørene op fredag den 17. april.

Her er det ikke alle 250 afgangselever, som kan møde op på samme tid af hensyn til pladsmangel. Derfor har skolen delt årgangen op i to.

- Der er skiftevis fjernundervisning og fysisk undervisning for halvdelen af årgangens elever, fordi der skal være den rigtige afstand imellem eleverne og lokaler nok. Vi får det til at fungere, men udfordringen kommer for alvor, hvis vi skal åbne endnu mere op på et tidspunkt, siger Tornbjeg Gymnasiums rektor, Carsten Claussen.

Det er forskelligt fra skole til skole, hvornår de har kunnet åbne op for eleverne.

Sådan åbner dit gymnasium op for undervisning Mulernes Legatskole. Åbner den 20. april for 3.g og 2.HF. Skolen åbner gradvist op for undervisning. Elever bliver informeret via lectio. Der er tre forskellige indgange, og skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Odense Katedralskole. Åbner den 20. april for 3.g.Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tjek lectio og se, hvor du må gå ind på skolen. Tornbjerg Gymnasium. Åbner den 17. april for 3.g. Skolen åbner op for undervisning af fem ud af ti klasser på 3.g-årgangen. Halvdelen af eleverne har derfor stadig fjernundervisning derhjemme på skift, således at skolen kan overholde retningslinjerne. Sct. Knuds Gymnasium. Åbner den 20. april for 3.g. Skolen er åbent for 3.g-elever mandag den 20. april, men undervisning vil være delvis fjernundervisning og fysisk undervisning de næste to uger frem. Skolen er inddelt i tre zoner med hver deres indgang. Eleverne må kun opholde sig i deres egen zone og er 10-12 elever samlet i hver klasse. Eleverne opfordres til at medbringe deres egen håndsprit som supplement. Vestfyns Gymnasium. Åbner den 20. april for 3.g. Hver klasse har tre lokaler til rådighed med egen indgang, håndvask og toiletter. Eleverne opfordres også til at droppe samkørsel til og fra skole med mindre det er med de samme hver gang. Kantinen er lukket, så man skal selv medbringe mad og drikkelse. Det Blå Gymnasium. Åbner den 15. april for 3.g og EUX. Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Svendborg Gymnasium. Åbner den 20. april for 3.g og 2.HF. Skemaet er sammensat så elever veksler mellem fysiske skoledage og virtuelle skoledage, så alle ikke er på skolen samtidig. Eleverne sidder på markerede pladser, og der er håndsprit i alle lokaler. Kantinen er åbnet med begrænset salg. Midtfyns Gymnasium. Åbner den 17. april for AFS-elever og 22. april åbnes for 3.g. Skolen er heldige at have plads til alle elever, men eleverne skal stadig opholde sig i de samme lokaler i løbet af dagen med 2-3 lokaler pr. klasse. Skeamet bliver anderledes, fordi eleverne ikke kan have undervisning på tværs af klasserne, ligesom de normalt har meget i 3.g. Nordfyns Gymnasium. Åbner den 16. april for 3.g. Hver klasse har flere klasselokaler til rådighed, og der vil være tilstrækkeligt med sæbe, håndsprit og papirhåndklæder. Middelfart Gymnasium. Åbner den 20. april for 3.g. Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Nyborg Gymnasium. Åbner den 20. april for afgangselever på hhx, stx, hf, eud og eux. Skolen har inddelt eleverne i zoner, så der vil være flere lokaler til rådighed for hver klasse. Faaborg Gymnasium. Åbner den 20. april for 3.g. Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tietgen Business og Handelsgymnasium. Åbner den 20. april for 3.g. Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der vil komme yderligere information pr. SMS og via Elevplan i takt med, at det praktiske omkring skema m.m. kommer på plads. Overblikket er lavet på baggrund af de meddelelser, som gymnasierne har sendt ud via deres hjemmesider og sociale medier samt telefonopkald med rektorer. Se mere

Det sociale får et løft

Selvom det er under skærpede omstændigheder, at Maria Lindholm får lov at være i skole, så mener hun at det er besværet værd.

- Det, at vi kan få lov at være sammen i de sidste uger, inden vi bliver studenter, betyder meget. Det sociale får lige et løft, siger Maria Lindholm.

