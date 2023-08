Fald i antallet af indbrud på Fyn

Det samlede antal indbrud i de ti fynske kommuner er faldet fra andet kvartal sidste år til samme periode i år.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

I de ti fynske kommuner er der stor forskel på udviklingen fra sidste år. I Middelfart er der anmeldt 25 indbrud i april-juni måned, hvilket er en stor stigning fra de 11, der blev anmeldt sidste år.

Omvendt er tallet faldet fra 150 til 86 i Odense Kommune. Også på landsplan er tallet faldet.

- Faldet i antallet af indbrud er meget glædeligt, og det viser, at danskernes indsats for at indbrudssikre boligerne medvirker til at gøre livet surt for indbrudstyvene. Sammen med intensiveringen af forebyggelsesarbejdet, som politiet, kommunerne og andre aktører har igangsat i de seneste år, er vi nået meget langt med at bekæmpe indbrud i Danmark, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, i en pressemeddelelse.