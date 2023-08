Fem meter høje støjskærme bliver sat op på fynsk motorvej

To spor er blevet til tre spor på Den Fynske Motorvej, og det kommer til at give mere støj. Derfor er Vejdirektoratet nu i gang med at sætte fem meter høje støjskærme op på dele af strækningen mellem Aarup og Nørre Aaby.

I alt skal der sættes to skærme på sydsiden af motorvejen og tre på nordsiden, og foran dem alle skal der plantes træer.

Ifølge Jørgen Brock, der er entrepriseleder i Vejdirektoratet, sættes støjskærmene op der, hvor der er beboelse tæt på motorvejen.

- Vi støjreducerer ikke, der hvor der ikke er beboelse, siger han.

- Normalt kræver vi, at der i hvert fald er en mængde huse, inden der kommer en støjskærm op. Hvis der kun er en eller to huse, er det simpelthen for få til, at der skal sættes en støjskærm op.

Det er planen, at de fem støjskærme er sat op ved udgangen af 2023, men vådt vejr kan forlænge arbejdstiden, lyder det. Til gengæld forventer Vejdirektoratet kun en begrænset rejsetidsforlængelse på grund af arbejdet.