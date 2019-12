Formand efter samråd: Tegner et billede af en handlingslammet regering

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag var onsdag kaldt i samråd omkring patientsikkerheden på landets botilbud.

Det skete blandt andet på baggrund af sagen om en kvinde, der sandsynligvis døde af medicinforgiftning på bostedet Fangelvej i Odense som følge af en forkert medicininstruks.

For at undgå en lignende situation vil regeringen lave et samlet overblik over, hvilke mennesker der bor på de forskellige botilbud, og hvilke kompetencer de har brug for, fortalte Astrid Kragh under samrådet.

- Vi ved, der er stadig flere, der har flere sygdomme og psykiske lidelser, der bliver udskrevet tidligere fra sygehusene. Det sætter nogle høje krav til kompetencerne på bostederne. Men det overblik findes ikke, siger hun.

- Det burde man nok have dannet sig noget tidligere, men nu sætter vi os i spidsen for at få det overblik, så vi også kan sørge for, at der er de rigtige medarbejderressourcer og de rigtige kompetencer, der hvor nogle af vores allermest udsatte borgere har deres hjem og hverdag.

Skuffet formand

Det er formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Jane Heitmann (V), der har indkaldt de to ministre til samråd efter først dødsfaldet på Fangelvej i maj og dererfter Styrelsen for Patientsikkerheds foruroligende gennemgang af 79 tilsynsrapporter fra landets bosteder i september.

Rapporterne viste, at mere end hver syvende af landets botilbud havde større problemer med patientsikkerheden.

Som det ser ud i øjeblikket er der ingen lovmæssige krav til de ansattes sundhedsfaglige kompetencer på bostederne rundt om i landet. Og det håbede formanden, at ministrene ville lave om på.

Derfor er Jane Hetimann også skuffet over ministrenes initiativer, fortæller hun.

- Fra en relativt ny regering havde jeg forventet, at man havde nogle konkrete bud på, hvad man gør for at styrke trygheden og sikkerheden for det personale, der arbejdede derude. Og der må man bare sige, de svar, som vi fik i dag, lader meget tilbage at ønske, siger Jane Heitmann.

Formanden kan godt se ideen i et nationalt overblik over bostederne, men mangler konkrete svar på, hvornår det står klar.

- Samrådet tegner et billede af en fuldstændig handlingslammet regering, siger hun.

Ingen symbollovgivning

Den udlægning er Astrid Kragh dog helt uenig i. Hun peger på, at dødsfaldet på Fangelvej ikke skyldes manglende regler, men at reglerne ikke blev fulgt.

- Så jeg synes, man snyder befolkningen, hvis svaret er at lave nogle nye regler. Der tror jeg, man lige bliver nødt til at trække vejret og lade være med at lave symbollovgivning, der ikke virker, siger ministeren.

Astrid Kragh vil i stedet for nye regler, at det skal sikres, at de rette medarbejdere med de rette kompetencer befinder sig der, hvor der er brug for dem.

- Og det er det, regeringen vil sætte sig i spidsen for og sørge for med en national kortlægning og efterfølgende få fulgt op på den.

Overblikket er en del af den finanslovsaftale, der netop er indgået, og arbejdet vil blive sat i gang i det nye år, lyder det.