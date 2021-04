Fortvivlede naboer til fynske affaldsskove: - Det er noget svineri

Udover i Kirkendrup Skov er der især også problemer i Espe Skov, Ringe Skov, Elmelundsskoven og i Lergraven ved Vissenbjerg.

- Der er store forskelle på hvor på Fyn, der bliver smidt affald. Nogle steder oplever vi det aldrig, mens vi andre steder må rykke ud flere gang om året for at fjerne store mængder dumpet affald, siger Søren Kirk Strandgaard, seniorkonsulent ved Naturstyrelsen og tilføjer:

- I Kirkendrup Skov er omfanget så stort, at medarbejderne er begyndt at kalde skoven for ”lossepladsen”.

Nogle møder lovens lange arm

Søren Kirk Strandgaard har ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor de fem skove er særlig hårdt ramte.

- Det er måske fordi, der er nærhed til mange forskellige mennesker, der har mange forskellige behov. Det kan være en del af forklaringen, lyder det fra Strandgaard.

Han fortæller, at de fire gange om året er ude i Kirkendrup Skov for at rydde op efter skovsvinerne.

Samlet rykker Naturstyrelsen ud syv til otte gange om året for at gøre naturområder rene. De har 40 områder på Fyn, de råder over.