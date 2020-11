Fra fårestald til filmby – fynsk gods omdannet til filmstudie

I 2016 begyndte ombygningen af Boltinggard Gods gamle korntørreri til et fuldt funktionsdygtigt filmstudie. Godset på Midtfyn skulle være en filmby.

Derfra har det kun taget fart.

- Jeg kendte en producer på Zentropa, der sagde, at de manglede en base, når de kom til Fyn. De kunne godt tænke sig et lidt mere fast sted, hvor de kunne opholde sig alle sammen, siger Nicoline Rosenstand, der sammen med sin mand ejer Boltinggard Gods.

Derfra opstod ideen, og omdannelsen til filmby begyndte.

Filmstudiet blev indrettet med tilhørende mødelokaler, loungeområde, sminkerum, toiletter og bad. Et mindre Hollywoodstudie rykkede ind på godset i Ringe.

Samme år besøgte Casper Christensen og Frank Hvam det fynske gods. De benyttede filmbyen til deres spillefilm Dandream.

- Det er vildt spændende. Der er ikke to dage, der er ens. Det er lidt som at få private gæster, når vi har besøg af et filmhold. De kan jo flytte ind i halvanden måned. Og det giver bare et rigtig hyggeligt familiært forhold til ens gæster, siger Nicoline Rosenstand.

Filmfolk vilde med Fyn

Siden da har 12 spillefilmproduktioner fundet sted.

I år har godset budt på fire spillefilmproduktioner: Anders Thomas Jensens Retfærdighedens Ryttere, Christian Taftdrups Benelux, Thea Lindenburgs Høst og Bille Augusts film Pagten.

- Ideen var dengang, at vi ville lave en fuld pakkeløsning, hvor man simpelthen kunne overnatte her og bruge filmstudiet, siger Nicoline Rosenstand.

Godset har nemlig 27 gæsteværelser, hvor filmfolkene kan slå lejr, når de optager på Fyn.

- De er vilde med at være her, fordi det er så afslappet og hyggeligt. De er væk fra deres hjem i rigtig lang tid, når de er på optagelse. Så de synes, at det er hyggeligt, at de kan have en base her på Fyn, siger Nicoline Rosenstand og fortsætter:

- Og så generelt hører jeg tit, at de er enormt glade for at optage på Fyn, fordi der bare er en venlighed og imødekommenhed her.

Skandinaviens største periodiske kostumesamling

I 2019 købte godset en enorm kostumesamling og driver i dag Skandinaviens største periodiske kostumeudlejning i den gamle fårestald.

Kostumesamlingen blev købt af Manon Rasmussen, der har arbejdet som kostumedesigner på de største danske film og tv-serier de seneste 42 år.

Kostumer fra tv-serien Matador. Foto: Jeanette Forunier

- Vi kørte over til DR Byen og så samlingen i en kælder, hvor vi bare tænkte, at den samling blev vi simpelthen nødt til at have. Det er dansk kulturhistorie, siger Nicoline Rosenstand.

Samlingen indeholder kjoler fra 1700-tallet og tøj i alle stilarter fra 1920 og frem til 1990.

- Så den samling har vi nu, og vi har fuld gang i udlejning af kostumer til film.

Fra maskinhus til filmhus

I år er godsets tidligere maskinhus nu omdannet til filmhus.

Filmhuset har et væld af forskellige filmfolk siddende. Zentropa, Nordisk Film og Filmlyd Fyn er blot nogle af de filmfolk, som benytter sig af filmhusets kontorpladser.

- Vi har en, der arbejder for Netflix. Han bor normalt i Ringe. Men han sidder og laver post-produktion for Netflix. Altså, han sidder for eksempel med krigsscener og efterbehandler dem, forklarer Nicoline Rosenstand om en af de personer, som har sin daglige arbejdsdag på godset.

Boltinggaard Gods næste projekt er en grading-biograf, som kan ligge i forlængelse af filmhuset.