Fra søndag er det slut med pladskrav i regionaltog

Det har igennem længere tid givet en smule ekstra besvær for de mange rejsende, som skal fra A til B med regionaltog, at der har været krav om pladsbillet.

De kan derfor se frem til søndag, hvor kravet frafalder.

Det har været et krav under store dele af coronaepidemien, hvor kravet om pladsbillet har sigtet mod at undgå for tætpakkede tog med større risiko for at sprede coronavirus.

At kravet bliver ophævet, gør det nemmere for passagererne, mener Tony Bispeskov, som er informationschef hos DSB.

- Det betyder først og fremmest, at det bliver nemmere for kunder, der hidtil har skullet ind og finde en pladsbillet på hjemmeside eller app eller lignende, fordi de ikke skal gøre det længere, hvis de skal rejse med regionaltog.

- Så man har ikke længere behov for som kunde på forhånd at have en pladsbillet, når man skal ud at rejse med regionaltog, siger han.