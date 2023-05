Fyn går Agurk Her er Lises simple husmoderkneb til et klimavenligt køkken

Verden er på ingen måde, som da 73-årige Lise Dalsgaard var barn og ung.

Og da slet ikke hvis man bevæger sig ud blandt kølediskene i et supermarked. For her er mulighederne blevet mange og fristelserne endnu større.

Med sig ud i nutidens supermarkeder og bagefter hjem ved køkkenbordet tager Lise Dalsgaard sig dog nogle gode gamle husmoderråd, og det betyder, at der er meget mindre madspild i hjemmet. Noget, der i den grad er godt for klimaet - og for pengepungen.

- Der er sket en kæmpe forøgning i forbrug, og vi tror, at vi slet ikke kan leve uden alt muligt mærkeligt i skabe og skuffer. Det er lidt sjovt at tænke på, hvordan man førhen levede fint af færre ting, siger Lise Dalsgaard og bladrer i sin mors gamle kontrabøger - notesbøger, hvor man noterede, hvad man havde købt på kredit.

- En rulle kiks, 0,5 kilo Oma, 2,5 kilo mel og ost til 3,65 kroner, lister hun op.

- Jeg synes, vi skal lidt tilbage i den retning igen og tænke over, hvad vi køber. For har vi egentlig brug for flere forskellige slags ketchup i køleskabslågen?, spørger hun med et smil.