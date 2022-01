Fynsk DF-profil: Pia er blevet for gammel

Carsten Sørensen er iøvrigt dybt uenig med Kim Welcher i kritikken af Pia Kjærsgaard og hendes optræden på landsmødet sidste år.

- Pia Kjærsgaard har sin ytringsfrihed lige som alle andre og har lov til at vende tommelfingeren nedad. Martin Henriksen holdt en hård tale, så det har jeg ingen problemer med, at hun har gjort. Pia har 100 procent min opbakning, og jeg håber, at hun kommer til at spille en større rolle i Dansk Folkeparti, når vi kommer over formandsvalget, siger Carsten Sørensen.

TV 2 Fyn har forelagt kritikken fra Kim Welcher for Pia Kjærsgaard, men hun har ikke ønsket at kommentere udtalelserne fra sin langelandske partifælle.